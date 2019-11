Flagi z wieloma symbolami wzdłuż trasy Marszu Niepodległości. Aktywiści wyjaśniają

Podczas tegorocznego Marszu Niepodległości grupa aktywistek i aktywistów antyfaszystowskich rozwiesiła wzdłuż trasy przemarszu dwie biało-czerwone flagi. Na pierwszej z nich namalowali krzyże prawosławny i katolicki, symbol ateizmu, półksiężyc, Gwiazdę Dawida, flagi tęczową oraz romską, na drugiej z kolei skreślone: swastykę, falangę, krzyż celtycki i „czarne słońce” – jeden z symboli nazistów. Jak mówią organizatorzy akcji – Tomasz Szymanderski-Pastryk, Marta Szymanderska-Pastryk, Jan Wójtowicz, Ignacy Nałęcz, Wojciech Szafrański oraz Kamil Kowalski – zamierzali w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec faszystowskich treści prezentowanych przez część uczestników marszu, a także pokazać, że chcieliby Polski otwartej i uznającej swoją różnorodność.

„Sprzeciwiamy się głoszeniu haseł ksenofobicznych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści. Sprzeciwiamy się normalizacji przemocowych i wykluczających zachowań w debacie publicznej. Dlatego właśnie umieściliśmy na polskich flagach przekreślone swastykę, falangę – symbol przedwojennych i współczesnych radykalnych nacjonalistów, krzyż celtycki – symbol rasizmu i supremacji białej rasy oraz”czarne słońce„ – okultystyczny znak umieszczony w”sali generałów„ w zamku Wewelsburg, który miał być ideologicznym centrum III Rzeszy. Powyższe symbole, z wyjątkiem swastyki, są powszechnie używane przez osoby uczestniczące w nacjonalistycznych manifestacjach” – pisali w oświadczeniu.

„Naszą akcją przypomnieliśmy, że Polska jest i powinna być różnorodna, wbrew temu co próbują nam wmówić nacjonaliści. Umieszczając na fladze m.in. symbole grup mordowanych w nazistowskich obozach – Żydów, Romów, osób nieheteronormatywnych – chcieliśmy przypomnieć do czego doprowadziła nienawiść, naszym zdaniem do złudzenia przypominająca tę wyrażaną przez uczestników Marszu Niepodległości. Dzisiaj ta sama nienawiść zakłada nową maskę i kierowana jest także przeciwko muzułmanom, Ukraińcom i dziesiątkom innych grup mniejszościowych”.