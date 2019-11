NA ŻYWO: Uroczysta inauguracja i pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji

13:51 Po ślubowaniu. Marszałek senior zarządził przerwę do godziny 14:45. 13:12 Trwa ślubowanie. 13:11 "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" - brzmi treść roty. 13:09 Nazwiska posłów odczytywane będą począwszy od największego do najmniejszego klubu oraz zgodnie z porządkiem zajmowanych miejsc. 13:08 Za chwilę ślubowanie poselskie. Po odczytaniu roty każdy z kolejno powoływanych posłów odpowiada słowo: "ślubuję". Poseł może dodać zdanie "tak mi dopomóż Bóg". Odmowa ślubowania powoduje utratę mandatu. 13:08 Na sekretarzy tymczasowych Sejmu powołano Mateusza Bochenka, Daniela Milewskiego, Wiesława Szczepańskiego oraz Bożenę Żelazowską. 13:07 - Nasz siła leży w jedności, współdziałaniu, wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej, a wreszcie gotowość poświęcenia życia dla niepodległości. Bo nie ma wolności demokracji poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola - zakończył marszałek senior Antoni Macierewicz. 13:06 Trzy artykuły konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. To artykuł 8. 18 i 38 Konstytucji RP.

-8 gwarantuje niepodległość państwa polskiego. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi, różnymi źródłami prawa.

-Art. 18 chroni rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny. Nic nie jest ważniejsze od umacniania demograficznego rozwoju narodu, gwarantowania jego ładu i bezpieczeństwa społecznego.

-Art. 38 mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne, a RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.



Te trzy artykuły Konstytucji RP tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie zgodzą się współdziałać tu w Sejmie w oparciu o te właśnie zasady. 13:02 Przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej i siły narodowej. To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy, co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej. Wiemy, jakie są zagrożenia geopolityczne i kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym. Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swojej niepodległości i odbudować potencjału niepodległościowego, musi upaść. Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości. Odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci. Równocześnie szanując demokrację i różnice poglądów. Tego uczył nas Jery Popiełuszko, powtarzając za św. Pawełm: zło dobrem zwyciężaj. 12:58 To tutaj miał swoje źródło program odbudowy armii, reformy sądownictwa, reformy socjalne i dążenie, by przywrócić państwo narodowe. W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty, często kwestionowane. Domagano się likwidacji naszych największych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych. Temu miały służyć żądania cofnięcia IPN, CBA, WOT, żołnierzy wyklętych, sojuszu z USA. Był to program, który mógł być zrealizowany tylko w oparciu o siły zewnętrzne, o wzniecenie nienawiści i dezinformację. Zwracam się do wszystkich posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. 12:56 Determinacja narodu wyrażona wynikiem wyborów nie jest przypadkiem, lecz skutkiem polityki niepodległościowej rozpoczętej przez rząd Jana Olszewskiego, a kontynuowanej później przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przełomem było odrodzenie narodowe po roku 2010. Jego źródłem była wielka fala powrotu patriotyzmu. Żywa zwłaszcza wśród młodzieży, która najgłębiej przeżyła dramat tragedii smoleńskiej. Bez względu na przyczyny tej tragedii uświadomiła nam, jak wielkiej jest sale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne. 12:54 Chociaż jest ten Sejm szeroko reprezentowany, to zdecydowana większość społeczeństwa wsparła te ugrupowania, które odwoływały się do wartości narodowych i katolickich. Ukształtowanie państwa zgodnie z tymi wartościami to największe zadanie, jakie stoi przed tym Sejmem. Odpowiedzialność spada przede wszystkim na większość rządową. 12:53 Istotą tej tradycji są wolne wybory parlamentu RP. Nie przypadkiem rząd RP na uchodźstwie podjął w 1945 r. decyzję, że to wolne wybory do Sejmu będą niezbędnym świadectwem, iż Polska jest naprawdę niepodległa i dopiero po ich przeprowadzeniu do kraju przekazane będą insygnia państwa polskiego. To parlament z prezydentem kształtuje stosunki obywatelskie, bo tylko parlament z prezydentem mają autorytet. Wszystkie pozostałe instytucje powinny go respektować. 12:51 Fenomenem jest masowy, ponad 60-proc., udział Polaków w ostatnich wyborach. Świadczy to o niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wynikającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu. To dowód przemian jakie dokonały się w ostatnich 4 latach w naszym narodzie. 12:49 To smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone. Chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas panie posłanki i panowie posłowie. Mamy świadomość tej odpowiedzialności. Wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przekonany lepiej niż jakikolwiek inny. Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na jednościach narodowych i chrześcijańskich. 12:48 Wielkie odrodzenie narodowe próbowano złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny w 1981 roku. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana. Stan wojenny to nie tylko zabici, w tym księża zamordowani podczas rozmów Okrągłego Stołu. To przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu wielu pokoleń. 12:45 - Inauguracja to moment szczególny. Stajemy przed współobywatelami i społecznością międzynarodową, której stanowimy część. W pierwszej części chciałbym się odnieść do wszystkich Polaków, których ofiarność w długim procesie po 1989 roku w długim procesie doprowadziła do odzyskania niepodległości - powiedział Antoni Macierewicz. 12:45 Głos ponownie zabrał Antoni Macierewicz. Przyłączył się do powitań Andrzeja Dudy i powitał prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 12:44 - Poseł Czarzasty zwrócił mi uwagę na to, że jest tutaj z nami na sali prezydent Aleksander Kwaśniewski. Panie prezydencie, pana obecność jest tutaj bardzo ważna, bardzo dziękuję - dodał prezydent Duda na koniec. 12:43 Polska jest jedna i proszę byście państwo o tym pamiętali. Chciałbym, byście państwo podali sobie rękę. Po to, by się spotkać i rozejść w pokoju i przyjaźni. Powinniśmy robić wszystko, by tych sposób, zwłaszcza rodzinnych było jak najmniej. Mówią czasem, że ryba psuje się od głowy. Głowa jest tutaj, dziękuję bardzo. 12:42 Życzę, byście osiągnęli swoje cele i zrealizowali pragnienia. Proszę o rzetelną dyskusję, zachowanie zasad debaty parlamentarnej, to ważne, ludzie o tym mówią. Chciałbym, by ocena pracy Sejmu rosną, by ludzie mówili o posłach dobrze. Ja wiem o tym, że w absolutnej większości przypadków tak właśnie jest, że państwo pracujecie, by w Polsce było lepiej. 12:40 Powtórzę jeszcze raz. Prezydent Lech Kaczyński, mój prezydent, którego byłem kiedyś ministrem, powiedział, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu od nacjonalizmu jest miłość. Miłość do ojczyzny i drugiego człowieka, innego obywatela. To bardzo ważne także dla jakości debaty, która będzie tu prowadzona przez najbliższe 4 lata. 12:39 Chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie jedno. Jestem przekonany, że wszyscy mimo różnic w poglądach zasiadacie tutaj z pobudek patriotycznych. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Pewne, że są emocje i dyskusje, ale w każdej z tych emocji jest Polska. Proszę, by to szanować w obie strony i szanować siebie nawzajem. 12:38 Proszę nie o to, byście państwo zmieniali swoje poglądy. Proszę o język parlamentarny w debacie, który nie będzie obrażał i nikogo urażał. Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jak ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. One są bardzo często bardzo wyraziste, radykalne, ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, by był językiem szacunku. Będę apelował w nieskończoność. Jestem głęboko przekonany, że jest to potrzeba Polaków. Proszę, by zachowania w Sejmie miały charakter twórczy, a nie destrukcyjny. 12:36 Przypomnę słowa sprzed 30 lat. "Nie stoimy jako naród na straconych pozycjach, jeśli zdobędziemy się na wysiłek cierpliwość i wolę działania. Miejmy ufność w siły narodu. Wierzę, że Bóg nam dopomoże".

Powiedział te słowa Tadeusz Mazowiecki w swoim premierowskim expose. Człowiek, którego szanują ludzie o bardzo różnych dziś poglądach. Szanują, bo był pierwszym premierem niekomunistycznym polskiego rządu. Miejmy ufność w siły narodu i szanujmy je, także te duchowe., Są one w sercach wielu Polaków i są one ważne., Kiedy one są deptane, bardzo wielu ludzi to boli i budzi zgorszenie. 12:34 To wiele kultur, które tutaj się spotykało na tej ziemi, kształtowało nasze społeczeństwo. To jest nasza wielka tradycja, wyrastająca na korzeniach chrześcijańskich, ale tradycja szacunku wobec tych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe. Wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że widzę w ostatnich latach wiele kryzysów na tym tle. Widzę wypowiedzi, które wielu ludzi w Polsce mogą ranić. Nie udało się nas zrusyfikować i zgermanizować przez to, że nasze korzenie w polskiej rodzinie były szanowane. Dzięki polskim księżom, polskiemu kościołowi. Nawet ci, którzy byli niewierzący, bo przecież tacy byli zawsze, szanowali to, co było oparciem dla naszej kultury. 12:31 Polska jest jedna i jest wspólna i w najważniejszych sprawach dla Polski potrzebna jest nam jedność. Chciałbym, żeby państwo w tej właśnie izbie umieli te sprawy rozpoznać. To ma znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dobrze, że nasze poglądy się różnią i że debata będzie obejmowała szerokie spektrum wizji. Ale proszę państwa, mamy również wiele różnych wyznań w Polsce. Są katolicy, wyznawcy prawosławia, protestanci, ewangelicy. Są bardzo różne religie, wróciła także religia mojżeszowa. Co jest ważne: dla mnie Polakiem jest każdy, kto ma Polskę w sercu, to jest najważniejsze kryterium. Jeżeli ktoś mnie pyta o kwestie narodowości, mówią mu: idź na cmentarz. Na cmentarz żołnierzy poległych w obronie ojczyzny, II RP przede wszystkim. Zobaczysz na tych grobach najróżniejsze znaki: polskich Żydów, katolików, Tatarów. Wszyscy oni walczyli za Polskę, bo ją mieli w sercu. To wszystkich ich łączyło. 12:28 - Bycie tutaj w Sejmie to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Przez pryzmat tej odpowiedzialności jesteście obserwowani dzisiaj i będziecie obserwowani w ostatnim dniu swojego posłowania w tej IX kadencji. Także z tego punktu będziecie obserwowani, jeżeli będziecie ubiegać się o reelekcję. Warto przypomnieć słowa sprzed 20 lat, największego Polaka w dziejach, Jana Pawła II. W tej izbie 11 czerwca 1999 roku patrzył wtedy na nas w 10 lat po pierwszych pół-wolnych wyborach do Sejmu. Powiedział wtedy tak: Miejsce, w którym się znajdujemy skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego. Moim zdaniem te słowa powinny zostać gdzieś tutaj wyrzeźbione - podkreślał Andrzej Duda. 12:25 Emocje, które towarzyszyły kampanii wyborczej powodują, że wielu z państwa z żalem patrzy na otwarcie tych obrad, myśląc o tym, że mogli dostać się do tych ław. Kiedyś ja przegrałem o niecałe 700 głosów, też było mi bardzo przykro. Moja droga służby Polsce potoczyła się inaczej, ale wierzę i życzę państwu, by wasza droga też okazała się drogą służby Rzeczypospolitej. Ważne jest, by ludzie, którzy chcą podjąć się tej służby, mogli ją realizować. 12:23 Kampania to trudny okres ze względu na spór polityczny, ideologiczny. Chciałem wam podziękować, że prowadziliście aktywnie kampanię. To dzięki państwa pracy ta frekwencja w tych wyborach była tak wysoka. To bardzo ważne dla budowania demokracji. Chciałem za to podziękować także tym, których w tej izbie nie ma. Tym, którzy kandydowali, mieli tysiące głosów, ale ze względu na konkurentów do parlamentu nie weszli. Państwu też chciałem podziękować za odpowiedzialną kampanię wyborczą. 12:22 Chciałem pogratulować również państwa najbliższym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bycie czynnym politykiem jest zaszczytem, ale bardzo często wiąże się także ze sporami politycznymi, aktywnością medialną, która nie zawsze jest dla naszych rodzin miła. Chciałem podziękować im za to, że znoszą to, że tą polityką się zajmujecie. Bo jestem przekonany, że wszyscy zajmujecie się nią dla dobra Rzeczypospolitej. 12:21 Gratuluję paniom posłankom ze wszystkich stron tej sejmowej izby. Gratuluję wszystkim panom posłom, zasiadającym w tych ławach. To piękna sprawa zostać wybranym przez obywateli do tych ław. Wiecie państwo, że miałem zaszczyt przez 3 lata zasiadać tutaj i dyskutować o ważnych sprawach. Bardzo cenne jest do dziś dla mnie wspomnienie kontaktów i dyskusji, w których wówczas uczestniczyliśmy. Chciałbym życzyć państwu, aby takie właśnie debaty toczyły się w polskim Sejmie nadal. Jestem przekonany, że w bardzo wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i wspólne zdanie. 12:17 - Ogromnie się z tego cieszę, także z frekwencji do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że to jest odpowiedzialność głowy państwa, by namawiać rodaków do tego. To także kwestia legitymacji - im wyższa frekwencja, tym władza silniejsza. Myślę tu o polskim Sejmie, PE, Senacie. W roku 2019 Polacy zdali swój egzamin wyborczy. Jest to rzecz niezwykle ważna: móc powiedzieć: reprezentuję znaczną część społeczeństwa - mówił prezydent. - To też jest kwestia tego, w jaki sposób będziemy postrzegani poza granicami kraju - dodawał. 12:16 Zanim przejdę do gratulacji chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym rodakom, wyborcom, którzy w tak odpowiedzialny i niezwykły sposób dali wyraz poczuciu obywatelskiego obowiązku, korzystając z prawa wyborczego w ostatnich wyborach. 62 proc. wyborców, którzy udali się, by oddać głos, to wynik nienotowany po 89' roku. Chciałem za to wszystkim serdecznie podziękować. Dziękuję za to z całego serca. Bardzo mocno doceniam to ja i bardzo wielu ludzi biorących odpowiedzialność za Polskę na swoje barki, jest również za to państwu wdzięczna. 12:14 To rok rocznic bardzo ważnych dla całego naszego społeczeństwa, także Polaków na całym świecie. Te wydarzenia zdeterminowały często ich losy. Nie były to wybory, a konieczność. Z tego punktu widzenia chcę mocno podkreślić, że ta rozpoczynająca się IX kadencja RP jest także z całą pewności niezwykłym czasem dla państwa posłów i ich najbliższych. Bo jest to wielki zaszczyt, móc z wyboru społeczeństwa zasiadać w tej izbie, dyskutować o najważniejszych dla Polski sprawach. 12:12 Czas na orędzie prezydenta.



- Jest to niezwykły zaszczyt dla mnie, móc otwierać to pierwsze posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Sejmu wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. To okres szczególny, tuż po obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 12:10 W dniu 8 listopada zmarł Stefan Strzałkowski, burmistrz Białogrodu, poseł na Sejm 6., 7. i 8. kadencji. Marszałek senior postanowił uczcić jego pamięć minutą ciszy. 12:06 Antoni Macierewicz zaczął od powitania prezydenta Andrzeja Dudy. W dalszej kolejności powitano premiera Mateusza Morawieckiego oraz członków Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu ubiegłych kadencji, korpus dyplomatyczny, wraz z jego dziekanem - nuncjuszem apostolskim w Polsce Salvatore Pennacchio. Powitano też duchowieństwo z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim na czele. Powitano też członków Rady Ekumenicznej oraz przedstawicieli wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. Powitano także dowódców Sił Zbrojnych RP. Na końcu powitano wybranych na posłów i posłanki Sejmu RP oraz wszystkich gości. 12:03 Posiedzenie rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. 12:02 Marszałek senior otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Także prezydent Andrzej Duda złożył wieńce pod pamiątkowymi tablicami w Sejmie.



Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzył marszałek senior Antoni Macierewicz. Zanim nowo wybrani przedstawiciele narodu zasiedli w ławach poselskich, marszałek senior oddał hołd św. Janowi Pawłowi II, parlamentarzystom II Rzeczypospolitej poległym podczas II wojny światowej, śp. prezydent Lechowi Kaczyńskiemu, śp. marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu, oraz posłom i senatorom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, składając kwiaty przed tablicami poświęconymi ich pamięci w gmachu Sejmu. Wiązanki w tych miejscach złożył także prezydent Andrzej Duda.

Ślubowanie posłów

Po otwarciu posiedzenia Sejmu w sali plenarnej rozległy się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Następnie marszałek senior powitał zaproszonych gości, po czym oddał głos prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który zwrócił się do posłów z orędziem.

Po wysłuchaniu głowy państwa posłowie złożą ślubowanie według ustanowionej przez konstytucję roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” .

Posłowie wybiorą marszałka Sejmu, wicemarszałków i sekretarzy

Pierwszą decyzją posłów IX kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydatów zgłaszają grupy co najmniej 15 posłów. Izba wybiera drugą osobę w państwie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad. W następnej kolejności posłowie rozstrzygną, ilu wicemarszałków będzie pomagać marszałkowi w prowadzeniu obrad i kierowaniu izbą, po czym dokonają wyboru spośród zgłoszonych kandydatur. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu izba wybierze też ze swego składu 20 sekretarzy Sejmu. Parlamentarzyści pełniący tę funkcję pomagają w prowadzeniu obrad, m.in. prowadzą listę mówców, odczytują komunikaty, w razie potrzeby liczą głosy oddane podczas głosowań. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie wyłonieni sędziowie Trybunału Stanu. Na początku kadencji Sejm musi też ustalić składy osobowe komisji sejmowych.

Dymisja rządu

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej izby prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu.

Po decyzji posłów ws. wyboru Marszałka Sejmu zostanie ogłoszona przerwa. W jej trakcje nowo wybrany przewodniczący Izby złoży kwiaty przed tablicami pamiątkowymi znajdującymi się w Sejmie, po czym wraz z Prezydentem RP uda się na inauguracyjne posiedzenie Senatu.

Sejm IX kadencji

Sejm IX kadencji został wybrany w wyborach 13 października 2019 r. 176 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych bądź wróci do nich po przerwie. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło sześć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, N, IPL, Zieloni, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Mniejszość Niemiecka.

Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn.

