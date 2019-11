Posłowie publikują zdjęcia z Sejmu. W oczy rzucają się ławy Konfederacji

Zwycięzcą wyborów z 13 października zostało Prawo i Sprawiedliwość, które w wyborach do Sejmu zdobyło 8 051 935 głosów – 43,59 proc., co przełożyło się na 235 mandatów. Taki wynik oznacza, że PiS wraz z koalicjantami ma większość w Sejmie. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.

Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców – 8,55 proc. Ludowcy wprowadzili 30 posłów. 11 mandatów trafiło do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.

Wybrani posłowie 12 listopada stawili się na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Część z nich relacjonuje swoje wrażenia w mediach społecznościowych:

Arkadiusz Myrcha



Wanda Nowicka



Posłowie Konfederacji



Jagna Marczułajtis-Walczak



Janusz Korwin-Mikke, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin obok siebie w pierwszym rzędzie



A tak prezentuje się Konfederacja w Sejmie



Barbara Nowacka, Grzegorz Napieralski i Małgorzata Tracz



Konfederacja, jedyne ugrupowanie reprezentowane wyłącznie przez mężczyzn



Małgorzata Pępek



Maciej Konieczny i jego tabliczka w Sejmie



Iwona Arent w towarzystwie m.in. Małgorzaty Wassermann



Joanna Lichocka



Katarzyna Lubnauer przypomina, że w IX kadencji posłowie Nowoczesnej znajdą się w klubie Koalicji Obywatelskiej

