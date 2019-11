Orędzie prezydenta w Sejmie. Andrzej Duda zaapelował o jedność i szacunek

Na początku przemówienia prezydent stwierdził, że dla posłów niezwykłym zaszczytem jest z kolei to, że mogą z wyboru społeczeństwa zasiadać w Sejmie i dyskutować o najważniejszych sprawach dla Polski. – Gratuluję paniom posłankom ze wszystkich stron tej sejmowej izby. Gratuluję wszystkim panom posłom, zasiadającym w tych ławach. To piękna sprawa zostać wybranym przez obywateli do tych ław. Wiecie państwo, że miałem zaszczyt przez 3 lata zasiadać tutaj i dyskutować o ważnych sprawach. Bardzo cenne jest do dziś dla mnie wspomnienie kontaktów i dyskusji, w których wówczas uczestniczyliśmy – przyznał.

„Dobrze, że nasze poglądy się różnią”

Duda stwierdził, że w najważniejszych sprawach dla Polski potrzebna jest jedność. – Chciałbym, żeby państwo w tej właśnie izbie umieli te sprawy rozpoznać. To ma znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dobrze, że nasze poglądy się różnią i że debata będzie obejmowała szerokie spektrum wizji. Ale proszę państwa, mamy również wiele różnych wyznań w Polsce. Są katolicy, wyznawcy prawosławia, protestanci, ewangelicy. Są bardzo różne religie, wróciła także religia mojżeszowa. Co jest ważne: dla mnie Polakiem jest każdy, kto ma Polskę w sercu, to jest najważniejsze kryterium. Jeżeli ktoś mnie pyta o kwestie narodowości, mówią mu: idź na cmentarz – mówił. – Na cmentarz żołnierzy poległych w obronie ojczyzny, II RP przede wszystkim. Zobaczysz na tych grobach najróżniejsze znaki: polskich Żydów, katolików, Tatarów. Wszyscy oni walczyli za Polskę, bo ją mieli w sercu. To wszystkich ich łączyło – argumentował.

Prezydent apeluje o szacunek

Prezydent podkreślił, że polskie społeczeństwo kształtowało wiele kultur. – To jest nasza wielka tradycja, wyrastająca na korzeniach chrześcijańskich, ale tradycja szacunku wobec tych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe. Wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami – mówił. – Proszę nie o to, byście państwo zmieniali swoje poglądy. Proszę o język parlamentarny w debacie, który nie będzie obrażał i nikogo urażał. Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jak ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. One są bardzo często bardzo wyraziste, radykalne, ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, by był językiem szacunku – zaznaczył. Duda na koniec zwrócił też uwagę na to, że na sali jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. – Panie prezydencie, pana obecność jest tutaj bardzo ważna, bardzo dziękuję – zwrócił się do niego Duda.

