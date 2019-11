Sejm wybrał marszałka. „Elu, wiem, że dasz radę utrzymać nas w ryzach”

Kandydaturę Witek przedstawia posłanka PiS Marzena Machałek. Przypomniała stanowiska zajmowane przez Elżbietę Witek, w tym pełnienie urzędu ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz marszałka Sejmu VIII kadencji. Podkreśliła, że pełni mandat posła nieprzerwanie od 2005 roku. – Elżbieta Witek to pełnowymiarowy człowiek, wierna ideałom, zasadnicza. Wybitne zdolności organizacyjne wskazują jednoznacznie, że pani poseł Elżbieta Witek jest najlepszym kandydatem na marszałka Sejmu IX kadencji. Elu, wiem, że dasz radę utrzymać nas tu wszystkich w ryzach. Powodzenia Elu – mówiła Marzena Machałek.

Budka: Szanujemy prawo większości

W imieniu klubu PO Borys Budka zaznaczył, że w tej kadencji powinny obowiązywać w sposób szczególny zasady parlamentaryzmu. – KO szanuje prawo większości do zaproponowania swojego kandydata. Nie wystawiamy innej kandydatury, i nie będziemy głosować przeciwko tej kandydaturze. Jesteśmy przekonani, że to prawo większości w tej izbie będzie tak samo szanowane przez państwa przedstawicieli w Senacie – mówił. Wezwał też do tego, by debata wróciła do standardów sprzed czasów Marka Kuchcińskiego i zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie będzie głosować przeciwko tej kandydaturze.

Gawkowski chce zmian wokół Sejmu

Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica w uszanowaniu zasad konstytucji nie zgłosi swojego kandydata na marszałka, ale będzie bacznie przyglądać się temu, jak realizowane są obowiązki przewodniczącego izby niższej parlamentu. – Zwracamy się z apelem, który składamy jeszcze przed oficjalnym wyborem. Uważamy, że powinniśmy zaczynać pierwsze posiedzenie Sejmu od rzeczy fundamentalnych. IX kadencja może zacząć się od symbolicznego otwarcia, otwarcia Sejmu i zdjęcia barierek stojących przed budynkiem. Współpraca to wola porozumienia i szacunek dla wartości – mówił Gawkowski.

Szef PSL: Liczymy na debatę

Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL także zapewnił o woli uszanowania werdyktu wyborców i prawa PiS-u do zgłoszenia kandydata na marszałka Sejmu. Polski parlamentaryzm wymaga odrodzenia. Dzisiejszy dzień jest dobrym początkiem, który daje szansę na odrodzenie dobrych zasad, kultury zabierania głosu. (...) Liczymy na debatę, na rozpatrzenie naszych projektów – mówił szef ludowców, wyliczając postulaty Koalicji Polskiej. – Poprzemy tę kandydaturę. Inny był sposób prowadzenia obrad przez panią marszałek, a inny przez poprzednika – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Winnicki gratuluje Macierewiczowi

Jakub Kulesza Konfederacji podkreślił, że za czasów Marka Kuchcińskiego w Sejmie utrudniana była praca dziennikarzy, a sam budynek ogrodzono barierkami. Wyraził nadzieję, że zmieni się to pod kierownictwem Elżbiety Witek. Występujący jako drugi w imieniu Konfederacji Robert Winnicki. – Chciałbym pogratulować wystąpienia marszałkowi seniorowi. Niestety to, co padło w tym wystąpieniu nie miało odzwierciedlenia w ostatnich 4 latach praktyki Sejmu. Z tego wystąpienia Konfederacja będzie rozliczać partię rządzącą. Tego dzisiaj wymaga polska racja stanu. Chcielibyśmy, żeby ten Sejm był otwarty na środowiska społeczne, by poszczególne grupy mogły tutaj debatować w sposób wolny i nieskrępowany. By ta izba nie traktowała obywateli tak, jak w ubiegłej kadencji. By nie mrożono ustaw, np. ws. ustawy o bratniej pomocy, o ochronie życia poczętego. Tego oczekujemy od tego Sejmu, od tej nowej kadencji – mówił Winnicki.

Kaczyński: Mamy prawo rządzić

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że ze słów opozycji płynie nadzieja na koniec opozycji totalnej. – Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym i zmiana w interesie polskiej demokracji – mówił. – Jednocześnie te wystąpienia zawierały elementy, z którymi się nie można zgodzić, jakieś reprymendy, strofowania. Podtrzymujemy nasze zdanie: większość ma prawo powołać rząd, ale ma prawo także rządzić. Dodam, że PiS ma także najwięcej przedstawicieli w Senacie – mówił prezes PiS.

Witek: Każdego z państwa zawsze darzyłam wielkim szacunkiem

Kandydaturę Elżbiety Witek poparło 314 posłów, przeciw było 11. Od głosu wstrzymały się 134 osoby. Oznacza to, że kandydatka PiS została marszałkiem Sejmu. – Jestem ogromnie zaszczycona, widząc, że głosowali na mnie także państwo spoza mojego klubu – mówiła Elżbieta Witek. – To dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i zobowiązanie. Każdego z państwa zawsze darzyłam wielkim szacunkiem. Każdy z nas jest inny, ale są sprawy, które powinny nas łączyć. To ogromne wyróżnienie, że tutaj w tej izbie zasiadamy – podkreśliła, dodając, że jako marszałek zawsze będzie otwarta na sprawy parlamentarzystów.