Posłanka Lewicy ślubowała z szalikiem nad głową. Biedroń dumny, internauci krytykują

Zdjęcie ze ślubowania umieściła na Twitterze sama posłanka Anita Sowińska, w treści wpisu przypominając tekst ślubowania. Zdjęcie udostępnił na swoim profilu również Robert Biedroń. „Konstytucja! Anita Sowińska, posłanka Lewicy podczas ślubowania. Duma” – napisał lider Wiosny.

Zdecydowanie bardziej krytyczni wobec takiej manifestacji są internauci, którzy na Twitterze komentowali wpisy Sowińskiej i Biedronia. Wielu sugerowało, że takie manifestacje nie przystają do Sejmu, a raczej do cyrku.

„To nie stadion, żeby paradować z uniesionym w górę szalikiem. Chyba, że nie traktujemy Sejmu z powagą, tylko jako cyrk” – pisał jeden z komentujących. „Bez racy to ślubowanie się nie liczy” – kpił inny. Kolejny pisał, ze to „DNO! Totalne DNO”. Kilku internautów pochwaliło zachowanie posłanki, ale była to zdecydowana mniejszość komentujących.

W trakcie ślubowania wyróżniła się również inna posłanka opozycji. Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej złożyła ślubowanie w koszulce z napisem „Konstytucja”, trzymając w ręku jej egzemplarz. Z kolei Maciej Konieczny z Razem podniósł do góry zaciśniętą, lewą pięść.

