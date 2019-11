NA ŻYWO: Pierwsze posiedzenie Senatu. Kto zostanie marszałkiem?

19:18 Rozpoczęła się kolejna przerwa. Potrwa do 20.20. W czasie jej trwania można zgłaszać kandydatury na wicemarszałków Senatu.



twitter.com 19:15 - Naszym zadaniem jest czynić życie Polek i Polaków łatwiejszym i znośniejszym do codziennych zmagań - powiedział Tomasz Grodzki. - Obiecuję państwu ciężką pracę. (...) Obiecuję państwu, że każdemu, kto będzie chciał jakąś inicjatywę przeprowadzić, marszałek będzie starał się w miarę swoich możliwość, patronować - dodał. - Dziękuję, że uszanowaliście wolę narodu - stwierdził na zakończenie marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do wyników wyborów parlamentarnych. 19:13 - W tej sali chciałbym, obiecuję to wszystkim, żeby królowała przyzwoitość, godność, szacunek wzajemny i honor, a obłuda, kłamstwo i niegodziwość nigdy nie miały tu wstępu. I tego będę pilnował - zapowiedział Tomasz Grodzki. 19:10 - Senat jest wyższą izbą parlamentu. Jeżeli ktoś myśli, że będziemy tylko rolą hamulcowego dla Sejmu (...), to jest w błędzie. Senat musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli. Zamiast szybkiego prawa, ustanawiać dobre prawo - dodał Tomasz Grodzki w dalszej części przemówienia. 19:08 - Senat jest emanacją narodu. Możemy się tutaj różnić, spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy jak mało kto majestat Rzeczpospolitej i potęgę tego narodu, którego musimy strzec i chronić - powiedział Grodzki. 19:06 - Szanowne Panie i Panowie senatorowie, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo demokracji - powiedział Tomasz Grodzki szeroko rozkładając ręce. - Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki Solidarności - dodał nowo wybrany marszałek Senatu. 19:04 Tomasz Grodzki oficjalnie przyjął powierzoną mu funkcję. Barbara Borys-Damięcka przekazała senatorowi prowadzenie dalszej części posiedzenia. 19:01 Stanisław Karczewski otrzymał 48 głosów. Jeden senator wstrzymał się od głosu. 19:00 Barbara Borys-Damięcka odczytała protokół z głosowania imiennego na marszałka Senatu. Marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki. Na polityka PO głos oddało 51 senatorów. 18:59 Senatorowie wracają na salę. Zaraz posiedzenie zostanie wznowione i poznamy oficjalne wyniki głosowania na marszałka Senatu. 18:58 Pojawiają się spekulacje, że Lidia Staroń wstrzymała się od głosu.



twitter.com 18:55 twitter.com 18:52 Cezary Tomczyk w mediach społecznościowych opublikował protokół z głosowania. Z dokumentu opublikowanego przez polityka wynika, że marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki.



twitter.com 18:48 Cezary Tomczyk podaje, że głosowanie na marszałka Senatu zakończyło się zwycięstwem Tomasza Grodzkiego wynikiem 51:48.



twitter.com 18:34 Sposób przeprowadzenia głosowania na marszałka Senatu skomentował Robert Biedroń.



twitter.com 18:29 Maciej Wąsik na Twitterze typuje wyniki głosowania.



twitter.com 18:20 twitter.com 18:12 Zakończyło się głosowanie na marszałka Senatu. Barbara Borys-Damięcka zarządziła przerwę do godz. 19.00. W czasie jej trwania zostaną policzone głosy. 18:04 Krzysztof Brejza w mediach społecznościowych ujawnił, na kogo oddał głos.



twitter.com 17:57 Wyczytywani senatorowie podchodzą do przezroczystej urny i wrzucają do niej głosy. 17:56 Rozpoczęło się głosowanie na marszałka Senatu. 17:54 twitter.com 17:52 Za chwilę odbędzie się głosowanie imienne na marszałka Senatu. Procedurę głosowania szczegółowo opisała Barbara Borys-Damięcka. Senatorowie będą głosować na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartach. Następnie karty zostaną wrzucone do urny. Senatorowie sekretarze podliczą głosy w czasie przerwy. 17:49 Bogdan Klich przedstawił kandydaturę Tomasza Grodzkiego. - To jest dla mnie prawdziwa satysfakcja, że z tej trybuny mogę przedstawić kandydaturę na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Satysfakcja podwójna - większość z nas miała go okazję poznać z dobrej strony, po drugie - to człowiek, którego droga życiowa układa się w jedną całość - powiedział Klich. - Tomasz Grodzki ma za sobą epizod pracy opozycyjnej, który jest ważny dla ludzi naszego pokolenia - dodał. Bogdan Klich mówił także o działalności lekarskiej Tomasza Grodzkiego, rodzinie polityka oraz jego hobby. 17:43 - W imieniu klubu parlamentarnego PiS, największego klubu w Senacie X kadencji, zgłaszam kandydaturę Stanisława Karczewskiego na funkcję marszałka Sejmu - powiedział senator Seweryński. Polityk opisał działalność polityczną Stanisława Karczewskiego. - Wszyscy poznaliśmy Stanisława Karczewskiego jako człowieka wielkiej energii, pracowitego. (...) Dzięki swojej aktywności Stanisław Karczewski doprowadził do zwiększenia roli Senatu - podsumował. 17:37 Na marszałka Senatu zgłoszono: senatora Stanisława Karczewskiego z PiS i senatora Tomasza Grodzkiego z KO. 17:35 Senatorowie niezależni Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz i Lidia Staroń będą działać w ramach jednego koła. Lidia Staroń pokieruje jego pracami. 17:22 Przerwa w obradach została przedłużona do 17:40. 17:18 Wkrótce powinna zakończyć się przerwa w obradach Senatu. Po niej rozpocznie się wybór marszałka izby wyższej. 17:01 twitter.com 16:42 Została ogłoszona 40-minutowa przerwa. W tym czasie politycy mogą zgłaszać kandydatów na marszałka Senatu. 16:37 Zakończyło się ślubowanie wszystkich senatorów. 16:31 Rozpoczyna się ślubowanie senatorów. Po odczytaniu roty każdy z kolejno powoływanych senatorów wypowiada słowo: "ślubuję". Senator może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg". Odmowa ślubowania powoduje utratę mandatu. 16:28 Barbara Borys-Damięcka złożyła ślubowanie. 16:27 Barbara Borys-Damięcka na inauguracyjne posiedzenie Senatu zaprosiła Olgę Tokarczuk. Noblistka poinformowała, że nie będzie mogła się na nim pojawić, ponieważ pisze mowę noblowską i ma inne zobowiązania. 16:24 - Nie wolno nam zapominać, z czyjego wyboru znaleźliśmy się w tych ławach. (...) Wyborcy nam zaufali, to oni dali nam ten mandat, bądźmy im wierni, nie sprawmy im zawodu, utrzymujmy z nimi kontakt, wsłuchujmy się w ich głos - powiedziała Barbara Borys-Damięcka. Marszałek senior podkreślała wagę pracy ponad podziałami. Stwierdziła także, że nie można powielać złych nawyków z IX kadencji Senatu. 16:20 twitter.com 16:18 Barbara Borys-Damięcka wita przybyłych gości. 16:17 Barbara Borys-Damięcka będzie przewodniczyła inauguracyjnemu posiedzeniu Senatu. Pierwsze słowa skierowała do Polaków. Podziękowała za zaufanie, którymi wyborcy obdarzyli tych, którzy zdobyli mandat senatora. 16:15 - Życzę powodzenia we wszelkich pracach parlamentarnych - powiedział Andrzej Duda. - Na zakończenie chcę oświadczyć, że powołuję panią Barbarę Borys-Damięcką na funkcję marszałka seniora - dodał prezydent. 16:14 - Pałac Prezydencki jest dla państwa otwarty. (...) Czas zawsze się znajdzie. Ci z państwa, którzy chcieli się ze mną spotkać w ubiegłej kadencji mieli taką możliwość - powiedział Andrzej Duda. 16:13 - To, co działo się w Senacie zawsze mi imponowało - powiedział Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył także, że rozpoczynająca się właśnie kadencja może być "trudna". - Nie ma tutaj jednoznacznej większości parlamentarnej - stwierdził. 16:10 Prezydent podkreślił, że Senat jest określany jako "izba refleksji", "izba zadumy". Andrzej Duda odniósł się także do wyboru marszałek Sejmu. Przypomnijmy - opozycja nie wystawiła kontrkandydata dla kandydatury Elżbiety Witek. -- Jednak może być inaczej w polskim Sejmie i mam nadzieję, że takie zachowania pozostaną standardem - powiedział prezydent, odnosząc się do sposobu prowadzenia dyskusji w Sejmie. 16:07 Prezydent zaznaczył, że cieszy się, że w Senacie jest szeroka reprezentacja polityków wywodzących się z różnych środowisk. - Wierzę w to, że to będzie kadencja dobra. Powtórzę to co powiedziałem cztery lata temu, otwierając Senat IX kadencji - powiedział Andrzej Duda.



Prezydent powtórzył słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Senat nie może zostać zlikwidowany (...). Senat zawsze był wtedy, kiedy Polska była wolna. (...) Senat jest jej symbolem, a poza tym jest bardzo ważnym czynnikiem debaty politycznej - dodał. 16:04 Andrzej Duda pogratulował wybranym senatorom. - Ta frekwencja daje poważną legitymację. Daję legitymację, żeby tutaj prowadzić dyskusję na temat polskich spraw z podniesioną głową - dodał prezydent w dalszej części przemówienia. 16:01 - Otwieram pierwsze posiedzenie Senatu RP, jubileuszowej X kadencji - powiedział Andrzej Duda. 16:00 Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. 15:55 Stanisław Karczewski w mediach społecznościowych pokazał, w jaki sposób przygotowuje się do X kadencji Senatu.



twitter.com 15:42 Kilka godzin wcześniej w Senacie odbyło się szkolenie dla nowo wybranych senatorów.



twitter.com 15:31 W czwartek 17 października Stanisław Karczewski oznajmił, że to prawdopodobnie on będzie kandydatem PiS na stanowisko marszałka Senatu w nowej kadencji.



Karczewski: Wszystko wskazuje na to, że ja będę kandydatem PiS na marszałka Senatu 15:24 W piątek 8 listopada 2019 roku na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty przedstawili Tomasza Grodzkiego jako kandydata opozycji na marszałka Senatu.



W wyborach do Senatu PiS zdobyło 48 mandatów, co nie daje partii Jarosława Kaczyńskiego większości w izbie wyższej. Koalicji Obywatelskiej przypadły 43 mandaty. Trzy mandaty wywalczyli politycy PSL a dwa Lewicy. Trzy przypadły kandydatom sympatyzującym z opozycją, ale startującym z własnych komitetów: Stanisławowi Gawłowskiemu, Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz Wadimowi Tyszkiewiczowi. Jeden mandat otrzymała Lidia Staroń, która nie miała w swoim okręgu rywala z Prawa i Sprawiedliwości.

