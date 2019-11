Senat. Kandydat PiS przegrał. Opozycja ma marszałka!

Przed głosowaniem odbyła się prezentacja obu kandydatów. – W imieniu klubu parlamentarnego PiS, największego klubu w Senacie X kadencji, zgłaszam kandydaturę Stanisława Karczewskiego na funkcję marszałka Sejmu – powiedział senator Seweryński, prezentując kandydata PiS. Polityk opisał działalność polityczną Stanisława Karczewskiego. – Wszyscy poznaliśmy Stanisława Karczewskiego jako człowieka wielkiej energii, pracowitego. (...) Dzięki swojej aktywności Stanisław Karczewski doprowadził do zwiększenia roli Senatu – dodał.

Bogdan Klich przedstawił kandydaturę Tomasza Grodzkiego. – To jest dla mnie prawdziwa satysfakcja, że z tej trybuny mogę przedstawić kandydaturę na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Satysfakcja podwójna – większość z nas miała go okazję poznać z dobrej stronie, po drugie – to człowiek, którego droga życiowa układa się w jedną całość – powiedział Klich. – Tomasz Grodzki ma za sobą epizod pracy opozycyjnej, który jest ważny dla ludzi naszego pokolenia – dodał. Bogdan Klich mówił także o działalności lekarskiej Tomasza Grodzkiego.

Głosowanie nad kandydatami na marszałka Senatu było imienne. Senatorowie oddawali głosy na podpisanych kartach, następnie zarządzono przerwę w obradach, w trakcie której obliczono głosy.

