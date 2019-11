Tomasz Grodzki marszałkiem Senatu. Kim jest?

Tomasz Grodzki ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1983 roku. Na tej samej uczelni uzyskał w 1991 roku stopień doktora, a w 2003 roku – doktora habilitowanego. W 2010 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Naukowo związany był z Pomorską Akademią Medyczną i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.

Prof. Tomasz Grodzki to zasłużony chirurg. Jako pierwszy Polak został przyjęty do American Association for Thoracic Surgery. Od wielu lat praktykuje w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, gdzie pełnił także funkcję dyrektora.

Tomasz Grodzki – kariera polityczna

W wyborach samorządowych w 2006, 2010 i 2014 z listy Platformy Obywatelskiej (do której przystąpił) był wybierany na radnego szczecińskiej rady miejskiej. W 2014 kandydował do Parlamentu Europejskiego i zdobył 26 863 głosy, nie uzyskując mandatu. W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 97. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 69 887 głosów. W wyborach parlamentarnych 2019 roku startował z listy KW Koalicja Obywatelska z okręgu nr 97 (Szczecin). Otrzymał 149 245 głosów.

„To jest zwycięstwo demokracji”

Profesor 8 listopada został ogłoszony kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy na marszałka Senatu. W głosowaniu imiennym senatorów 12 listopada został wybrany stosunkiem głosów 51:48 (jedna osoba się wstrzymała – red.) i przyjął tę funkcję. – To jest zwycięstwo demokracji – skomentował w pierwszym przemówieniu po wyborze. – Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki Solidarności – dodał nowo wybrany marszałek Senatu.

– Senat jest emanacją narodu. Możemy się tutaj różnić, spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy jak mało kto majestat Rzeczpospolitej i potęgę tego narodu, którego musimy strzec i chronić – mówił Grodzki.

