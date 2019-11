Borys Budka szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska w wyborach do Sejmu w 2019 roku zdobyła 5 060 355 wyborców (27,40 proc.), co daje 134 mandaty. We wtorek 12 listopada członkowie klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, w skład którego wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa PL wybrali przewodniczącego klubu. Został nim poseł PO Borys Budka. W poprzedniej kadencji Sejmu klubem kierował Sławomir Neumann, który zrezygnował z tej funkcji po skandalu z taśmami.

Wicemarszałkiem Sejmu z ramienia KO została Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej kandydaturę poparło 411 posłów. Przeciw było 12, a 20 wstrzymało się od głosu.

