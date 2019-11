Tusk kandydatem na szefa EPL. Wybory już zostały rozstrzygnięte?

Kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się w grudniu tego roku. Od wielu miesięcy politycy i dziennikarze spekulowali na temat politycznej przyszłości byłego polskiego premiera. Platforma Obywatelska oficjalnie zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Według dziennikarzy jest on zdecydowanym faworytem do objęcia tego stanowiska. Kongres EPL, podczas którego zostaną wybrane nowe władze partii, odbędzie się w listopadzie w Zagrzebiu. We wtorek 5 listopada Donald Tusk poinformował, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta Polski.

Wybory już zostały rozstrzygnięte?

W środę 13 listopada mija termin zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Forsal.pl na Twitterze poinformował, że Donald Tusk jest jedynym kandydatem do objęcia wspomnianej funkcji. Na razie te spekulacje nie zostały oficjalnie potwierdzone.

