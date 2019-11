Tomczyk jak Macierewicz. Politycy PO i PiS-u popełnili ten sam błąd, gdy śpiewali hymn

Od wielu lat prowadzone są działania edukacyjne nakierowane na lepszą znajomość hymnu Polski. Wśród najczęściej popełnianych błędów powtarza się używanie „póki” zamiast „kiedy” w wersie: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” . Jak jest różnica? Tłumaczył to w rozmowie z Polskim Radiem 24 prof. Jerzy Bralczyk. – Śpiewamy „kiedy my żyjemy” , a nie „póki” . To „kiedy” oznaczało w dawnej polszczyźnie „skoro” . Dzisiaj też często używamy tak tego słowa. Nie czasowo to rozumiemy, ale niejako warunkowo. (...) Miało to znaczyć, że „skoro my żyjemy” , nie można mówić o śmierci Polski – wyjaśniał językoznawca. – Pokazuje to, że Polska jest nami, to my tworzymy Polskę – dodał prof. Bralczyk. – „Póki” mogło by znaczyć tyle, że jeżeli nas nie będzie, to i Polski nie będzie. A takie warunkowe „skoro” , czyli „kiedy” pokazuje, że to nie jest uzależnione od czasu – dodawał ekspert.

MSWiA i prezydent edukują

Aby upowszechnić poprawną wersję hymnu, prowadzona była akcja #KiedyMyŻyjemy, zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem było zwrócenie uwagi na prawidłowe słowa polskiego hymnu narodowego, a w projekt zaangażowali się m.in. słynni sportowcy. Co roku MSWiA przed świętami narodowymi przypomina, jak poprawnie śpiewać hymn, a w kultywowanie śpiewu „Mazurka Dąbrowskiego” angażuje się też Kancelaria Prezydenta.

A posłowie swoje

Najwyraźniej to jednak za mało dla posłów. Pierwszego dnia posiedzenia Sejmu, we wtorek 12 listopada, zarówno marszałek senior Antoni Macierewicz, jak i poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, zaśpiewali bowiem niepoprawną wersję hymnu ze słowami „póki my żyjemy” . Co ciekawe, polityk Koalicji w swoim wykonaniu wspomagał się... smartfonem. Czyżby nie był pewien znajomości słów „Mazurka Dąbrowskiego” ? Oba momenty zobaczyć można na filmach z Sejmu.

