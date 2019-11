Pierwsza decyzja marszałka Senatu. „Drobny gest powrotu do normalności”

– Ponieważ jesteśmy pełnoprawnym członkiem rodziny krajów europejskich i elementem cywilizacji zachodniej – a to jedno z zadań, które sobie wyznaczyłem, żebyśmy w tym kręgu pozostali, a nie przesuwali się gdzieś indziej – to flaga unijna jest drobnym symbolem tego, że idziemy w tym kierunku – wyjaśnił Tomasz Grodzki. „Drobny gest powrotu do normalności - do rodziny cywilizacji zachodniej” – skomentował na Twitterze, zamieszczając zdjęcie flag unijnych i polskich.

Przypomnijmy, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej został we wtorek 12 listopada wybrany marszałkiem Senatu. Tomasz Grodzki podczas rozmowy w Radiu Zet podkreślił, że zrobi wszystko, by w Senacie skupiono się „na wspólnocie celów, a nie na takiej opartej na rozbudowanym ego czy jakichś ambicjach politycznych walce o stanowisko” . Nowy marszałek Senatu dodał, że zarówno on, jak i jego koledzy będą starali się „zbudować w miarę trwałą większość” . – Myślę, że w stosunku do większości ustaw będzie to proste, do niektórych, tych bardziej kontrowersyjnych, być może nie. Zakładam nawet, że jak w meczach ligowych czasami któryś mecz przegramy, natomiast generalnie chodzi o to, żeby wygrać mistrzostwa – zaznaczył.

„Senat może przywrócić pewną przyzwoitość”

Grodzki, który jest zasłużonym chirurgiem i byłym dyrektorem jednego ze szpitali w Szczecinie, został zapytano o to, co Senat w rękach opozycji może zmienić na polskiej arenie politycznej. – Senat może przywrócić pewną przyzwoitość, normalność, szacunek dla konstytucji, szacunek dla regulaminów Senatu – odpowiedział marszałek. – Senat w rękach opozycji też jest nową nadzieją, że przywracamy pewną zasadę check and balance, pewną równowagę. Nic już nie będzie tak, jak było – dodał.