„Bawi mnie ta hucpa”. Karczewski komentuje poczynania Grodzkiego

– Ponieważ jesteśmy pełnoprawnym członkiem rodziny krajów europejskich i elementem cywilizacji zachodniej – a to jedno z zadań, które sobie wyznaczyłem, żebyśmy w tym kręgu pozostali, a nie przesuwali się gdzieś indziej – to flaga unijna jest drobnym symbolem tego, że idziemy w tym kierunku – wyjaśnił Tomasz Grodzki. „Drobny gest powrotu do normalności – do rodziny cywilizacji zachodniej” – skomentował na Twitterze, zamieszczając zdjęcie flag unijnych i polskich.

Tymczasem jego poprzednik, Stanisław Karczewski z PiS, twierdzi, że flagi unijne cały czas były w Senacie obecne. – Flagi UE zawsze były, ja je tam wprowadziłem jak zostałem marszałkiem – przekonywał Karczewski na antenie Polsat News. – U mnie w gabinecie zawsze była flaga UE, w sali obrad zawsze była flaga UE, więc nie rozumiem pretensji i uważam te działania za zwykłą hucpę – dodał. Stwierdził przy tym, że on sam występował na tle biało-czerwonych flag, ponieważ "jesteśmy w polskim Senacie".