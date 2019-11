Tusk podsumował swoją kadencję w RE. Przy okazji skrytykował Macrona

Donald Tusk pojawił się na inauguracji roku akademickiego w College of Europe w Brugii. Tam podsumował swoją pięcioletnią kadencję jako szefa Rady Europejskiej czyli stanowiska, z którym pożegna się już w grudniu. Polityk zaznaczył, że kluczem do zrozumienia jego pracy w RE jest słowo „jedność” i przypomniał swoje przemówienie z 1 grudnia 2014 roku, kiedy to obejmował funkcję. Tusk kładł wówczas nacisk na to, że Europa potrzebuje jedności szczególnie w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. – Mówiłem wam, że mam obsesję na punkcie jedności – dodał.

Rosja i kryzys w Grecji

Były polski premier część wystąpienia poświęcił „agresywnej polityce Kremla”. – Byłem i nadal jestem przekonany, że w tej grze stawką jest nie tylko przyszłość niepodległej Ukrainy i bezpieczeństwo Europy Środkowej, w tym bezpieczeństwo mojego kraju, ale także suwerenność Europy jako podmiotu politycznego – stwierdził dodając, że według niego „strategicznym celem Putina było nie tylko odzyskanie kontroli nad terenami byłego Związku Radzieckiego, ale także systematyczne osłabianie UE przez prowokowanie wewnętrznych podziałów” . Tusk zaznaczył, że „niemal co tydzień " przypominał innym, że Rosja nie jest unijnym „strategicznym partnerem”, a „strategicznym problemem”.

Wymieniając swoje dokonania na stanowisku szefa RE polityk przywołał zdarzenia, które mogły zachwiać jednością strefy euro. – Chroniłem Greków przed zbyt twardym, a czasami ortodoksyjnym podejściem Niemców i Holendrów – stwierdził i uzasadniając dodał, że wiedział iż, „strefa euro może upaść w wyniku tego, że strony konfliktu posuną się o krok za daleko” . Tusk zaznaczył, że to dzięki niemu doszło do porozumienia między kanclerz Niemiec Angelą Merkel a greckim premierem Aleksisem Tsiprasem.

„Nie mnie Emmanuelu”

Polski polityk wspomniał także o polityce migracyjnej podkreślając, że „sposobem na złagodzenie napięć było uświadomienie wszystkim krajom, że nie ma wewnętrznej sprzeczności między liberalną demokracją, a skuteczną kontrolą naszych granic zewnętrznych” . Część wystąpienia Tusk poświęcił problemowi brexitu zaznaczając, że „zrobił wszystko, co w jego mocy, by uniknąć scenariusza braku porozumienia i wydłużyć czas do namysłu dla Brytyjczyków oraz ewentualnej zmiany zdania” . – Zostałem nazwany romantykiem i anglofilem i w obu przypadkach to określenia całkiem odpowiednie i zasłużone. Najważniejsze jednak, że brexit nas nie podzielił – dodał.

Szef RE zwrócił się również do Emmanuela Macrona, który swego czasu powiedział, że „należy rozważyć stanowisko w sprawie Rosji” . – Mogę jedynie wyrazić nadzieję, że nie stanie się to kosztem naszych wspólnych marzeń o suwerenności Europy – podkreślił Tusk przypominając, że francuski prezydent przyznał, że w tej kwestii podziela te same poglądy co Viktor Orban i ma nadzieję, że węgierski polityk może przekonać Polaków do zmiany stanowiska w sprawie Rosji. – Może, ale nie mnie Emmanuelu – stwierdził Tusk.

