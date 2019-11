Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. „Siłą naszego społeczeństwa jest różnorodność”

20:18 Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 20:16 Barbara Zdrojewska zwróciła uwagę na materiał, który został wyemitowany w dzisiejszym wydaniu "Wiadomości" TVP.



twitter.com 20:15 twitter.com 20:14 Pojawiają się już pierwsze komentarze polityków. Michał Szczerba ocenił wystąpienie Tomasza Grodzkiego w mediach społecznościowych.



twitter.com 20:12 Zakończyło się orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. 20:10 Marszałek Senatu mówił także o przyszłości. - Przyszłość nie potrzebuje strachu, tylko wymaga natchnienia, wizji i wiary w potęgę naszego wspaniałego narodu - powiedział Tomasz Grodzki. 20:07 - Senat RP stanowiąc dobre, mądre prawo może istotnie przyczynić się do uzdrowienia Polski dotkniętej wieloma problemami. Pragnę Państwa zapewnić, że każda choroba, nawet najcięższa, zwłaszcza jeśli jest mądrze leczona - kiedyś się kończy - stwierdził Tomasz Grodzki. 20:06 Marszałek Senatu zaznaczył także, że Senat nie będzie "narzędziem do blokowania Sejmu". - Jeśli ktoś by się obawiał, że Senat będzie narzędziem do blokowania Sejmu - jest w całkowitym błędzie - powiedział Grodzki. 20:05 Prof. Grodzki mówił także o tym, w jaki sposób Senat będzie prowadził prace. - Senat będzie wykonywał przypisane sobie obowiązki w taki sposób, aby przekonać Polaków, że jest możliwe uprawianie politycznego sporu w sposób przyzwoity, normalny, bez wzajemnej niechęci - mając za cel tylko i wyłącznie służbę narodowi - stwierdził Tomasz Grodzki w orędziu. 20:04 Marszałek Senatu mówił także o wartościach. - W Senacie będą królowały: szacunek, przyzwoitość, praworządność, honor, prawda i normalna praca merytoryczna, zaś nie będą miały wstępu: obłuda, oszustwo, kłamstwo i naginanie Konstytucji - zapowiedział. 20:04 Tomasz Grodzki zapewnił także, że zamierza "uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią najlepszego prawa". - Dobre prawo ma czynić życie Polaków łatwiejszym i lepszym. To jest główne zadanie dla tych, którzy prawo tworzą. Senat jest do tego szczególnie predysponowany - stwierdził. 20:03 - Tym z państwa, których rozpiera energia, trzeba stworzyć warunki do realizacji projektów dla dobra Wspólnoty. Tych, których życie doświadczyło bardziej od innych, należy wspomóc i sprawić, aby uwierzyli, że marzenia mogą się spełniać - poinformował Tomasz Grodzki. 20:02 Tomasz Grodzki powiedział także, że "jedynym sposobem na harmonijny rozwój Polski jest przyjęcie założenia, że wszyscy Polacy są równi niezależnie od charakteru, przekonań czy rasy". - Wszyscy mają równe prawa i obowiązki wobec Ojczyzny. Nikomu nie wolno dzielić ludzi - podkreślił. 20:02 - Siłą naszego społeczeństwa jest różnorodność, za którą idzie kreatywność i energia Polek i Polaków, których nigdy nie da się stłumić próbami wtłoczenia w ramy jednej sztywnej, czasem dziwacznej ideologii - dodał nowo wybrany marszałek Senatu. 20:01 - Naród w swojej zbiorowej mądrości zdecydował, że w Senacie przewagę będzie miała opozycja - demokratycznie wybrana większość. Przywraca to równowagę, ale jednocześnie nakłada ogromną odpowiedzialność za słowa, czyny i decyzję na obie strony - powiedział Tomasz Grodzki. 20:00 twitter.com 19:54 Adam Szejnfeld zapowiada, że będzie dziś oglądał Telewizję Polską.



twitter.com 19:51 O godzinie 20.00 rozpocznie się orędzie Tomasza Grodzkiego - nowo wybranego marszałka Senatu.

Tomasz Grodzki marszałkiem Senatu

W przeprowadzonym we wtorek 12 listopada głosowaniu imiennym senatorów stosunkiem głosów 51:48 (jedna osoba się wstrzymała – red.) Tomasz Grodzki został wybrany marszałkiem izby wyższej parlamentu. – To jest zwycięstwo demokracji – skomentował w pierwszym przemówieniu po wyborze. – Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego, ponieważ tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki Solidarności – dodał nowo wybrany marszałek Senatu. – Senat jest emanacją narodu. Możemy się tutaj różnić, spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy jak mało kto majestat Rzeczpospolitej i potęgę tego narodu, którego musimy strzec i chronić – mówił Grodzki.