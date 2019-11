Jaki ostro o europosłach KO: Opluli pomówieniami własny kraj i są z siebie dumni

„PE potępił w rezolucji „penalizację edukacji seksualnej w Polsce”. 1. Nie ma czegoś takiego w KK w PL 2. PE pomylił autora projektu (obywatelski nie rządowy) 3. PE pomylił też status projektu (nie jest przyjęty) 4. PE pomylił też treści i cel projektu” – napisał Patryk Jaki na swoim profilu na Twitterze. Europoseł dodał, że „na jego sugestię, że nie czytano projektu i w rezolucji są błędy, miał usłyszeć, że politycy z Polski mówią, że tak jest”. „Czyli opluli pomówieniami własny kraj i są z siebie dumni” – podsumował.

Co zakłada rezolucja PE?

W rezolucji Parlamentu Europejskiego zaapelowano do polskiego Sejmu i Senatu nie tylko o wstrzymanie się od przyjęcia projektu krytykowanej ustawy, ale też o zapewnienie młodzieży dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej. Wyrażono też zaniepokojenie nieprecyzyjnymi zapisami projektu, który otwierał drogę do karania edukatorów seksualnych. Podkreślono, że przyjęcie proponowanych rozwiązań skutecznie blokowałoby edukację seksualną w naszym kraju i pozbawiło wsparcia osoby nauczające o seksualności. Zwrócono uwagę, że mowa tu nie tylko o specjalistach w tej dziedzinie, ale też nauczycielach, pracownikach służby zdrowia, rodzicach i opiekunach, dziennikarzach, pisarzach i organizacjach pozarządowych. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 471 europosłów, 128 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu.