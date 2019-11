Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Znamy nazwiska ministrów

15:21 Zakończyła się oficjalna część uroczystości. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl 15:19 - Zakończę słowami Jędrzeja Moraczewskiego - pragniemy poprawiać los milionów ludzi, prostować drogi dla polaków i spełniać wolę narodu. Tak właśnie pragniemy i tak właśnie będziemy czynić - stwierdził Mateusz Morawiecki. 15:18 - Jestem przekonany, że będziemy się kierowali szlachetnością przy podejmowaniu wszelkich naszych decyzji, które mają doprowadzić do silniejszej, piękniejszej RP - dodał premier. 15:18 - Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie RP - powiedział Mateusz Morawiecki. 15:16 - Niechaj państwa marzenia spełnią się z pożytkiem dla Polski - stwierdził Andrzej Duda. - Niech żyje Polska - zakończył prezydent. 15:14 - Wiele dobrego udało się zrealizować przez ostatnie cztery lata - powiedział Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że "chciałby, żeby to, co będzie realizowane w ciągu kolejnych lat, było co najmniej tak dobrze realizowane jak do tej pory". Prezydent stwierdził, że chociaż udało się zrobić wiele dobrego, nikt nie jest „nieomylny i pomyłki się zdarzają”.



Andrzej Duda podkreślił także, że jest otwarty na wszelkie inicjatywy. Przekonywał, że "drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte". 15:12 Prezydent podziękował także najbliższym i współpracownikom polityków, którzy tworzą rząd Mateusza Morawieckiego. 15:11 Prezydent Andrzej Duda podkreślił także, jak ważne było ślubowanie i jak ważna jest służba dla RP, społeczeństwa, państwa polskiego. - Wiem że jest to trudna praca w nielimitowanym godzinach - przyznał prezydent. 15:09 - Chciałem państwu podziękować podjęcia się tych obowiązków -premiera, wiceministrów, ministrów, członków Rady Ministrów. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe pełnienie obowiązków, bo wiele z państwa (...) te teki otrzymuje po raz kolejny - powiedział prezydent. 15:07 Andrzej Duda zabiera głos. 15:06 Michał Woś został ministrem członkiem Rady Ministrów. 15:04 Konrad Szymański został ministrem członkiem Rady Ministrów ds. europejskich. 15:03 Łukasz Schreiber został ministrem członkiem Rady Ministrów. 15:02 Michał Dworczyk został ministrem członkiem Rady Ministrów. 15:01 Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości. 15:00 Marek Zagórski został ministrem cyfryzacji. 14:58 Łukasz Szumowski został ministrem zdrowia. 14:57 Dariusz Piontkowski został ministrem edukacji narodowej. 14:56 Marlena Maląg została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. 14:54 Michał Kurtyka został ministrem klimatu. 14:53 Tadeusz Kościński został ministrem finansów. 14:52 Mariusz Kamiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem członkiem Rady Ministrów. 14:51 Małgorzata Jarosińska-Jedynak została ministrem funduszy i polityki regionalnej. 14:49 Marek Gróbarczyk został ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 14:48 Jadwiga Emilewicz została ministrem rozwoju. 14:46 Jacek Czaputowicz został ministrem spraw zagranicznych. 14:45 Mariusz Błaszczak został ministrem obrony narodowej. 14:44 Jan Krzysztof Ardanowski został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. 14:42 Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury. 14:41 Jacek Sasin został wicepremierem oraz ministrem aktywów państwowych. 14:40 Jarosław Gowin został wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego 14:39 Piotr Gliński został wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącym komitetu do spraw pożytku publicznego 14:38 Każdy z ministrów odczytuje słowa przysięgi i podpisuje rotę przysięgi. 14:37 Mateusz Morawiecki został powołany na urząd ministra sportu. 14:36 Andrzej Duda podpisał postanowienie o powołaniu w skład Rady Ministrów. 14:35 Mateusz Morawiecki jako desygnowany na funkcję premiera odczytał, a następnie podpisał słowa przysięgi. 14:32 Rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Powitano zgromadzonych gości. 14:27 Trwa oczekiwanie na przybycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. 14:15 Uroczystość powołania nowej Rady Ministrów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim o godz. 14.30.

W piątek 8 listopada poznaliśmy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Większość ministrów kontynuuje swoją pracę z poprzedniej kadencji, ale pojawiły się też nowe nazwiska, a kilka osób zmieniło resorty.

