Oto nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Premier ministrem sportu, nowe nazwiska i resorty

W piątek 15 listopada zaprzysiężony został nowy rząd Mateusza Morawieckiego. – Służba Rzeczypospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie RP – mówił premier.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężeni zostali nowy ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego sformowanego po wyborach z 13 października 2019 roku. – Chciałem bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe pełnienie obowiązków, bo wiele z państwa (...) te teki otrzymuje po raz kolejny – mówił prezydent Andrzej Duda. Wicepremierami w rządzie pozostali Jarosław Gowin i Piotr Gliński. Do tej trójki dołączył Jacek Sasin, który stanie na czele nowo utworzonego Ministerstwa Aktywów Państwowych (po likwidacji w 2016 roku Ministerstwa Skarbu Państwa). Z rządem pożegnali się Jerzy Kwieciński (finanse, inwestycje, rozwój), Krzysztof Tchórzewski (energia) oraz Bożena Borys-Szopa (rodzina, praca, polityka społeczna). Zmiany w ministerstwach Pojawili się nowi ministrowie, m.in. Michał Kurtyka jako Minister Klimatu czy Marlena Maląg w roli Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Podzielone zostały kompetencje spoczywające dotychczas w zakresie Ministra Środowiska (między ministra od zasobów naturalnych i ministra ds. klimatu, odnawialnych źródeł energii itd.) i Ministra Spraw Zagranicznych. Polityką Europejską zajmie się Konrad Szymański jako minister, członek Rady Ministrów. Jadwiga Emilewicz w ministerstwie rozwoju otrzyma nowe kompetencje - zajmie się budownictwem i planowaniem przestrzennym oraz turystyką. Do tej pory była ministrem przedsiębiorczości i technologii. Za fundusze unijne odpowiadać będzie Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Poniżej pełna lista nowych ministrów: Mateusz Morawiecki - Minister Sportu



Michał Woś, Minister, członek Rady Ministrów



Konrad Szymański - Minister, członek RM ds. europejskich



Łukasz Schreiber - Minister, członek RM



Michał Dworczyk - Szef KPRM



Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP



Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji



Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia



Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej



Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



Michał Kurtyka - Minister Klimatu



Tadeusz Kościński - Minister Finansów



Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji



Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej



Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej



Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju



Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych



Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej



Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury



Jacek Sasin - Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych



Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów