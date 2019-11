Richard Gere odwiedził polski Sejm. Niefortunny komentarz Piotra Misiło

Amerykański aktor Richard Gere w poniedziałek pojawił się w polskim Sejmie. Spotkał się m.in. z Małgorzatą Kidawą Błońską. – Jestem pierwszy raz w Polsce i chcę dowiedzieć się o czym myślą Polacy, jakie mają problemy. Mamy podobne problemy w USA – powiedział Richard Gere na nagraniu opublikowanym przez Łukasza Konarskiego, dziennikarza Radia Zet. Amerykański aktor przyjechał do polskiego Sejmu na zaproszenie zespołu ds. Tybetu. Artysta spotkał się m.in. z Małgorzatą-Kidawą- Błońską, o czym poinformowała Platforma Obywatelska w mediach społecznościowych. „Wicemarszałek Sejmu Kidawa-Błońska spotkała się z aktorem i aktywistą praw człowieka Richardem Gerem, by rozmawiać o szacunku dla każdego człowieka, równości i przyszłości naszej planety” – czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Wspólne zdjęcie aktora i wicemarszałek Sejmu skomentował Piotr Misiło, były poseł Nowoczesnej. „Pretty woman” – napisał polityk. Internauci natychmiast wychwycili niezręczność tego wpisu.

Zdaniem komentatorów polityk nawiązał do filmu „Pretty woman”, w którym Richard Gere grał jedną z głównych ról. „Pretty woman” to jedna z najbardziej kultowych komedii romantycznych. Opowiada historię prostytutki Vivian Ward, która zostaje zatrudniona przez majętnego biznesmena Edwarda Lewisa (w tej roli Richard Gere) jako reprezentacyjna dama do towarzystwa. Para zakochuje się w sobie, a film kończy się pięknym happy endem.

Piotr Misiło odpowiedział na krytykę twierdząc, że ci, który dopatrują się analogii, są pełni złej woli. „Pretty woman to piękna kobieta i tytuł filmu, a postać o którą zapewne Pani chodzi, to Vivian Ward, grana przez Julię Roberts. Trzeba mieć dużo złej woli, albo być pozbawionym jakiejkolwiek wyobraźni, aby czynić taką analogię do tego zdjęcia i jego opisu. Żenujące” – napisał były poseł.

