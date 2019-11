Prezydent ocenia expose: Podniesienie pojęcia „normalność” na inny poziom funkcjonowania

– Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki i że ona tak spójnie nawiązuje do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie cztery lata – stwierdził. Duda wyraził radość, że premier zaakcentował to, co z punktu widzenia prezydenta jest ważne – „by Polska stawała się normalnym krajem” . Prezydent podkreślił, że „normalność” to jedno ze słów-kluczy dzisiejszego expose.

– To pojęcie normalności premier powtórzył kilka razy, w różnych kontekstach, jeśli chodzi o polską politykę i o to, jakim krajem chcemy, żeby stawała się Polska. Jest to w moim przekonaniu podniesienie pojęcia „normalność” na inny poziom funkcjonowania. To nie jest „ciepła woda w kranie” . To ciepła woda w kranie w mieszkaniu, za które jesteśmy w stanie spokojnie zapłacić czynsz, dlatego że zarabiamy na tyle dobrze, żeby to realizować – mówił Andrzej Duda, zwracając uwagę na bezpieczne otoczenie w Polsce, bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilną politykę gospodarczą oraz ochrony klimatu.

Wskazał, że szef rządu dużo mówił o kwestii rodziny, ochrony przed złymi czynnikami. – Kwestia rodziny, ochrony dzieci i młodzieży przed wszelkiego rodzaju złymi wpływami była przez pana premiera mocno podniesiona. Przyznam się, że spotkało się to nie tylko z dużym aplauzem na sali, ale też przychylnością z mojej strony. Uważam, że tak powinna być realizowana polityka – nowoczesne państwo, to nie państwo, w którym nasze społeczeństwo ma się wyrzec tradycji, kultury i tego, co nas budowało przez stulecia – zaznaczył prezydent.

– Dla mnie to ważne elementy. Do tego jeśli dodamy mocno podkreślony przez premiera wątek dalszego reformowania służby zdrowia, postawienie na profilaktykę onkologiczną, to pokazuje, że premier i Rada Ministrów dobrze spogląda w przyszłość, trafnie analizuje to, co wynika z różnego rodzaju przewidywań, danych – wskazał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że dawanie szansy na rozwój młodym ludziom, wspieranie przedsiębiorczości to również ważne elementy polityki premiera, które będą kontynuowane – jak wynika z expose. – Cieszy mnie także, że premier nawiązał do współpracy w zakresie Trójmorza, która jest prowadzona także przeze mnie – stwierdził prezydent. – Cieszę się także, że premier podkreślił nasze ambicje, jeśli chodzi o politykę europejską, reformowanie UE – dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że cieszą go także kwestie dotyczące energetyki, „zielonej polityki” i walki z zanieczyszczeniem, które pojawiły się w expose premiera Mateusza Morawieckiego. – Potrzebna jest nam edukacja, żebyśmy plastiki używali jak najmniej – dodał. – Powiem ogólnie tak: niedługie expose, takie, które można było spokojnie przyjąć, nie wierzę, że mogło kogokolwiek zanudzić. Cieszę się, że premier podkreślił też kwestię równości kobiet, równego wynagradzania za tę samą pracę – podsumował prezydent. – Cieszę się też, że premier tak mocno zaakcentował, że nadal będziemy prowadzili politykę prorodzinną – podkreślił na koniec. Duda wskazał, że ważna w expose była również zapowiedź dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości.

