Koalicjanci piszą do PiS. Chcą odwołania Biejat z funkcji przewodniczącej komisji

Reprezentująca Lewicę Magdalena Biejat w czwartek 14 listopada głosami 25 posłów została wybrana przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wśród popierających ją znaleźli się także politycy PiS-u. Trzy osoby były przeciw, cztery wstrzymały się od głosu. Co ciekawe, choć PiS posiada we wspomnianej komisji większość, o fotel jej przewodniczącego ubiegali się wyłącznie Magdalena Biejat z Lewicy i Grzegorz Braun z Konfederacji.

W związku z tym szeroko komentowanym wyborem, politycy Solidarnej Polski postanowili zwrócić się z oficjalnym pismem do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. „Ktoś kto okazuje brak elementarnego szacunku dla życia poczętego, dla rodzin, niszczy fundament na którym oparte jest nasze państwo. Nie możemy się zgadzać, by ideologie, eksperymenty społecznej inżynierii, uderzały w podstawy naszej cywilizacji, tradycji i tożsamości. Nie możemy pozwolić, by na straży tych naturalnych praw i oczywistych prawd stały osoby, które nie mają szacunku dla ludzkiego życia, które wyśmiewają nasze wartości” – pisali członkowie Solidarnej Polski, cytowani przez portal 300Polityka.

„Dlatego nie możemy pozwolić, by poseł Magdalena Biejat – osoba, która niszczy polskie rodziny, chce zabijać poczęte dzieci, która zagraża naszej przyszłości – nadal pełniła zaszczytną funkcję szefowej komisji polityki społecznej i rodziny w polskim Sejmie. Solidarna Polska będzie przekonywać Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i współkoalicjantów do odwołania poseł Magdaleny Biejat. Sprawowanie przez nią tej funkcji to kpina z naszego Państwa i polskich obywateli” – kontynuowali.

