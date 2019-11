Dwóch posłow KO zagłosowało za rządem Morawieckiego. Teraz się tłumaczą

Wotum jest udzielane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Udział w głosowaniu w Sejmie wzięło 454 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania było 237 z nich, przeciw opowiedziało się 214. Trzech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu (Jacek Protas, Stanisław Żuk i Ryszard Galla). Po ogłoszeniu wyników głosowania, posłowie PiS skandowali „Mateusz, Mateusz”. Nie zabrakło także gratulacji oraz wręczania kwiatów. Co ciekawe, za przyjęciem expose głosowało dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej: Marek Hok i Gabriela Lenartowicz. W rozmowie z Onetem Marek Hok podkreślił, że doszło do pomyłki. Zapewnił, że będzie pisał sprostowanie do protokołu. – Mieliśmy problemy z kartami, migały nam. Mam jeszcze dwa głosowania pomylone, gdzie głosowałam, a system pokazuje, że nie głosowałam. Napisaliśmy oświadczenie do marszałka ze sprostowaniem – dodała Gabriela Lenartowicz.

Z kolei Jacek Protas, który formalnie wstrzymał się od głosu stwierdził, że „maszynka do głosowania podczas dwóch pierwszych głosowań zachowywała się jak dyskoteka”. – Pokazywała błędne wyniki, w pierwszym pokazała, że nie głosowałem, w drugim że się wstrzymałem. Piszę oświadczenie do protokołu – podkreślił.

Expose szefa rządu

Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek expose, w którym omówił punkty programu rządu na rozpoczynającą się kadencję. Premier nie tylko zadeklarował planowane zmiany, ale odwoływał się także do osiągnięć PiS z poprzednich czterech lat. Premier co jakiś czas nawiązywał do osiągnięć rządu poprzedniej kadencji, mówić m.in. o obniżeniu poziomu biedy. – W ciągu 3 lat wyrwaliśmy z zagrożenia biedą ok. 2 mln Polaków. To wciąż za mało. Solidarność to cel i zasada rządzenia, kamień węgielny naszej polityki, a nie historia – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Przywołał także zmniejszenie ruchu migracyjnego oraz inaugurację programu bezwizowego w podróżach do Stanów Zjednoczonych.

Budowa bardzo nowoczesnego centrum onkologii, modernizacja szpitali oraz wprowadzenie pakietu badań dla każdego po 40. roku życia – takie działania PiS chce podjąć w ramach polepszania sytuacji służby zdrowia. – Dzięki naszym działaniom kierunki medyczne skończy 50 proc. więcej studentów niż kilka lat temu. Jest już wiele nowoczesnych placówek – mówił premier. Ważnym punktem expose był apel o zmianę konstytucji tak, by zagwarantować środki w PPK i IKE. – Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli – argumentował premier. Kontynuując temat finansów mówił o inwestowaniu miliardów złotych w projekty takie jak przekop Mierzei Wiślanej, budowę CPK, remonty dworców, szpitali, szkół czy budowa 100 obwodnic.

