Lech Wałęsa spotkał się z wiceprezydentem USA. Mike Pence: To zaszczyt

Zdjęcia z wizyty polskiego noblisty pojawiły się na Twitterze Pence'a. „To zaszczyt móc spotkać się z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą, zagorzałym orędownikiem wolności i demokracji. Ameryka zawsze będzie podziwiać jego odwagę w kierowaniu Polski w stronę demokracji i pomoc w obalaniu żelaznej kurtyny” – napisał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie podsumował też Lech Wałęsa. Były prezydent relacjonował, że Mike Pence w rozmowie z nim podkreślił, jak wielką rolę Polacy odegrali w historii USA. „To ważne dla rodaków słowa, które świadczą o tym, że nasza walka miała duże znaczenie nie tylko w Europie ale i na świecie” – dodał Wałęsa. Były prezydent zdradził też, że otrzymał zapewnienie, że Pence „dołoży wszelkich starań aby USA nadal mogły skutecznie przewodzić w świecie dla dobra całej ludzkości” .

Słowa Wałęsy w Kongresie

Wątek konieczności wzięcia na siebie przewodniej roli w świecie przez USA pojawił się w zeszłotygodniowym wystąpieniu Lecha Wałęsy w podkomisji Izby Reprezentantów USA. – W tym pokoleniu mamy wielkie zadanie, a szczególnie Stany Zjednoczone. Poprowadzić tak epokę słowa, byśmy znaleźli rozwiązanie na przyszłość – mówił wówczas Lech Wałęsa, podkreślając, że rozwiązania z XX wieku obecnie nie pasują. – Musimy wszystko zrobić, żeby Stany Zjednoczone odzyskały kierowanie światem, bo inaczej może nas czekać tragedia światowa. Chyba że Stany Zjednoczone nie chcą przewodzić światu, to niech oddadzą ten interes Polsce. My będziemy wiedzieli, co z tym zrobić – stwierdził.

