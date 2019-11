Korwin-Mikke: To nie wina PiS-u, że biedni żyją w Polsce krócej niż bogaci. Tak było, jest i będzie

Janusz Korwin-Mikke przedstawił na Facebooku dwa argumenty, dlaczego jego zdaniem tak „było, jest i będzie, wszędzie i zawsze”, że biedni żyją krócej niż bogaci.

„Człowiek zdrowy łatwiej dorabia się majątku. Człowiek zdrowy również znacznie dłużej żyje (przeciętnie, oczywiście)” – napisał Korwin Mikke. –„Nie każdy biedak jest pijakiem - albo (prawdopodobnie chodziło o „ale” - red.) ogromna część ludzi biednych to ludzie zrujnowani przez alkohol. A tacy żyją znacznie krócej” – dodał jak drugi argument na poparcie swojej tezy.

Lider Konfederacji stwierdził też, że „część tej różnicy istotnie można by zredukować poprzez zapewnienie jednakowej opieki lekarskiej dla biednych i bogatych” . Wskazał jednak, że aby to osiągnąć potrzebne byłyby „tak drastyczne środki jak zakaz prywatnej praktyki lekarskiej, losowanie lekarzy i szpitali itd”.

„Byłoby to jednak głęboko niesprawiedliwe: jeśli człowiek ciężej pracuje to za swoje pieniądze powinien móc mieć lepsze rzeczy - w tym i opiekę lekarską” – stwierdził Korwin-Mikke. – „W przeciwnym razie: po co byłoby lepiej pracować?” – pyta.

Prawybory w Konfederacji

Prawybory, które mają wyłonić kandydata Konfederacji na prezydenta RP mają być pierwszymi „otwartymi dla sympatyków”. Do kandydowania zaproszono ponad 20 osób, także spoza ugrupowania, a 9 z nich odpowiedziało pozytywnie. – Mamy grono doświadczonych i energicznych liderów, będzie z kogo wybierać – dodał przewodniczący Centralnej Komisji Prawyborczej Witold Tumanowicz i zaznaczył, że każdy z kandydatów „będzie miał możliwość do zaprezentowania swoich poglądów, swojego programu”.

O start w wyborach prezydenckich będą ubiegali się: Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Skutecki, Krzysztof Tołwiński, Jacek Wilk oraz Magdalena Ziętek-Wielomska.

