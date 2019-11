Sukces Donalda Tuska. Obejmie prestiżowe stanowisko w Europie!

Kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się w grudniu tego roku. Od wielu miesięcy politycy i dziennikarze spekulowali na temat politycznej przyszłości byłego polskiego premiera. We wtorek 5 listopada Donald Tusk poinformował, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta Polski. Platforma Obywatelska oficjalnie zgłosiła jego kandydaturę na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk był jedynym kandydatem do objęcia tego stanowiska.

Kongres EPL, podczas którego m.in. wybrano nowe władze partii, odbywa się w środę 20 listopada w Zagrzebiu. Michał Boni przekazał, że Donald Tusk wygrał zdecydowaną większością głosów.

Oddaniem głosu na Polaka pochwaliło się w mediach społecznościowych wielu polityków.

– Głęboko wierzę, że tylko ci, którzy chcą i są w stanie dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie ich prawa i wolności, mają mandat, aby być u władzy. W żadnym wypadku nie możemy oddać sfery bezpieczeństwa i porządku populistom, manipulatorom i autokratom, którzy sprawiają, że ludzie wierzą, że wolności nie da się pogodzić z bezpieczeństwem, że ochrona granicy i terytoriów nie może iść w parze z demokracją liberalną, a skuteczne rządy z państwem prawa – mówił podczas przemówienia Donald Tusk.

– To jest esencja naszej wewnętrznej debaty w EPL. Chciałbym, abyśmy zakończyli ją jak najszybciej z oczywistym wnioskiem: nie poświęcimy takich wartości jak wolności obywatelskie, rządy prawa i przyzwoitość w życiu publicznym na ołtarzu bezpieczeństwa i porządku, bo nie ma takiej potrzeby. One nie wykluczają się nawzajem. Jeśli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować, to ustawia się poza naszą rodziną – dodał polityk.

Czym jest EPL?

Europejska Partia Ludowa skupia partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów. Z Polski są to Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

