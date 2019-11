Nieoficjalnie: Wiadomo, kto pokieruje ministerstwem sportu

15 listopada prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów. Tekę ministra sportu objął tymczasowo Mateusz Morawieckie. W poniedziałek 18 listopada Jacek Sasin stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż nowym ministrem sportu będzie kobieta. Dwa dni później dziennikarz Krzysztof Stanowski przekazał za pośrednictwem Twittera, że resortem sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego pokieruje Dagmara Gerasimuk. Informację potwierdził również Onet. Jak twierdzą rozmówcy portalu, zarówno w rządzie, jak i w PiS, Gerasimiuk była niemal od początku brana pod uwagę do obsadzenia tego resortu. W poprzednim rządzie ministrem sportu był Witold Bańka, który odszedł ze stanowiska, by zostać nowym szefem WADA.

Kim jest Dagmara Gerasimuk?

Dagmara Gerasimuk to prezes Polskiego Związku Biathlonu. Funkcję tą sprawuje od 2014 roku. Jest ona doktorem nauk o kulturze fizycznej, menedżerem sportu, starszym wykładowcą w AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu oraz członkiem Zarządu Międzynarodowej Federacji Biathlonu (lata 2018-2022). Gerasimuk jest także członkiem Komisji Sportu PKOL, trenerem I klasy w biathlonie, sędzią międzynarodowym (IR) i delegatem technicznym PZBiath. W latach 2006-2014 była Sekretarzem Generalnym PZBiath oraz członkiem IBU Development Committee. Związana z klubami UKS Lider Katowice oraz KS AZS AWF Katowice.

