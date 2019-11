22-letnia Miss Białorusi najmłodszą posłanką. Media twierdzą, że to kochanka prezydenta

Maria Wasilewicz od lat budzi na Białorusi emocje. Od kiedy w maju 2018 roku zdobyła koronę Miss Białorusi wielokrotnie widywana była bowiem z Aleksandrem Łukaszenką. Jak wylicza „Times” – 22-latka towarzyszyła dyktatorowi m.in. w trakcie meczów hokeja, państwowych festynów. W 2018 roku była z nim na mundialu w Moskwie. To z nią Aleksandr Łukaszenka tańczył w trakcie noworocznego balu w Mińsku, transmitowanego w państwowej telewizji.

65-letni prezydent Białorusi – jak przekazała jego rzecznik – osobiście nadzorował przygotowania panny Wasilewicz do konkursu Miss World 2018. Białorusinka zajęła w nim ostatecznie trzecie miejsce. Jej wysiłki zostały nagrodzone – Łukaszenka odznaczył ją państwowym medalem za „znaczący” wpływ na kulturę i zaangażowanie w działalność charytatywną.

W wyborach do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, które odbyły się w ten weekend, Maria Wasilewicz zdobyła mandat, choć nawet nie prowadziła kampanii. Zapowiada, że ma zamiar zająć się sprawami młodych. – Łukaszenka mógłby mianować konie ze swojej osobistej stajni do naszego tak zwanego „parlamentu” , a co dopiero swoją osobistą escort girl – komentował Pavel Sevyarynets, aktywista opozycyjny. – Upokarza Białorusinów mówiąc: „Patrzcie, mogę zrobić nawet to” – dodał.

Czytaj także:

Robyn Crawford potwierdza, że miała romans z Whitney Houston. „Byłyśmy jednością”