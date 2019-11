„Kotekpsotek”, czyli jak Andrzej Duda walczy o głosy kociarzy i jesieniar

Prywatne konto Andrzeja Dudy na Instagramie to ciekawe i sympatyczne miejsce. Nie miejmy jednak złudzeń, że stanowi jedynie neutralne hobby i nie ma na celu – na przykład – ocieplania wizerunku polityka. Jeśli już jednak o tym mowa, to trzeba podkreślić – prezydent robi to jak ekspert.

„Lama na obiad? Nie. Tym razem się jej udało.. A tygrys był tak blisko” – napisał prezydent Andrzej Duda pod zdjęciem, na którym widzimy lamę i naprawdę pięknego kotka tuż przed nią. Warto zwrócić też uwagę na zastosowane przez polityka hasztagi: #kotekpsotek #lovecats #lama #lovelamas #jesienneklimaty i #jesien2019. Widać po nich, że zdjęcie skierowane jest do całkiem szerokiego, ale jednak określonego grona odbiorców. Z pewnością poruszy serca kochających ciepłą herbatkę i kolorowe liście „jesieniar” oraz rozgrzeje serca „kociarzy”. Nie chcemy nawet sobie wyobrażać, jakie uczucia wywoła u osób, które należą do obu tych grup! Czytaj także:

Greta Thunberg na zdjęciu sprzed 120 lat? Jest teoria spiskowaCzytaj także:

Nie wiesz, co znaczy hasło „ok boomer”? To znak, że jesteś „boomerem”