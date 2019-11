Jaśkowiak rywalem Kidawy-Błońskiej w prawyborach. Budka ostro krytykuje sposób zgłoszenia kandydatury

– To, co działo się wczoraj wokół kandydatury Jacka Jaśkowiaka, było dość niepoważne. Bardzo go cenię, uważam za dobrego prezydenta Poznania, ale sposób podgrzewania tej kandydatury był moim zdaniem mało profesjonalny. Nie podejrzewam, że to wymyślił Jacek Jackowiak - stwierdził Borys Buska w internetowym programie Wirtualnej Polski „Tłit”.

Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, kto jego zdaniem za to odpowiada. Dodał, że o sprawach wewnętrznych, w tym o tej sprawie partia będzie rozmawiać na jutrzejszym posiedzeniu zarządu. – Ważne, żebyśmy dokończyli do 14 grudnia proces nominacyjny, który zapowiedzieliśmy – podkreślił Budka. – Delegaci powinni wybrać kandydata bądź kandydatkę na kandydata na prezydenta i zamknąć ten etap. 14 grudnia najpóźniej powinna zapaść decyzja o rozpoczęciu wyborów przewodniczącego, żeby one zamknęły się do połowy stycznia – dodał.

Budka podkreślił też, że czas do wyborów prezydenckich jest coraz krótszy. „W tej chwili wyborcy oczekują od nas konkretnych decyzji” – twierdził poseł PO. – Mamy świetną kandydatkę na prezydenta - Kidawę-Błońską i dobrego prezydenta Poznania, który zgłosił się w ostatniej chwili. Myślę, że siła rażenia Kidawy-Błońskiej jest większa. Nie deprecjonuję cech prezydenta Poznania - jest osobą wyjątkowo skuteczną, energiczną i sympatyczną. Ale mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by opóźniać proces nominacyjny – dodał.

Kandydaci prawyborów w PO

Termin zgłaszania kandydatów w prawyborach upłynął o północy z wtorku na środę. Jak poinformował Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa-Błońska będzie jednak miała konkurencję – zgłosiła się bowiem kolejna osoba. Początkowo nie ujawniono personaliów kandydata. – Nie wiem kto jest drugą osobą, kto się zgłosił, ale wszystko jest dopięte jeśli chodzi o termin. Została zgłoszona oferta wczoraj wieczorem – mówił szef PO Grzegorz Schetyna. - Wczoraj posłowie długo w nocy byli na sali sejmowej i dopiero dzisiaj rano dowiedziałam się, że jest zgłoszona kandydatura - powiedziała dziennikarzom Kidawa-Błońska. - Wydaje mi się, jeśli ktoś poważnie traktuje prawybory, to powinien to ogłosić, a nie składać kopertę - dodała.

Jak się okazuje, w prawyborach weźmie udział Jacek Jaśkowiak. „Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, wydobędzie kraj z chaosu, partyjniactwa i przywróci wszystkim obywatelom poczucie wspólnoty. Chcę podjąć się tego wyzwania. Dlatego zgłosiłem swoją kandydaturę w prawyborach Koalicji Obywatelskiej” – napisał na swoim profilu na Facebooku prezydent Poznania. Jacek Jaśkowiak będzie rywalizował o nominację z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wcześniej ze startu w prawyborach zrezygnowali m.in. Rafał Trzaskowski, Bartosz Arłukowicz oraz Radosław Sikorski.

