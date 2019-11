Europoseł PiS nagrany w niezręcznej sytuacji. „Ćwiczy pan kopnięcie a la Bruce Lee?”

Na Twitterze byłego posła Nowoczesnej Michała Stasińskiego pojawiło się nagranie, którego autorem jest jeden z pracowników Parlamentu Europejskiego. Głównym bohaterem filmiku jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. Eurodeputowany wyszedł na taras w siedzibie Parlamentu Europejskiego, aby zapalić papierosa. Kiedy chciał wrócić do saloniku VIP okazało się, że drzwi się zatrzasnęły i nie może wejść do środka. Zdenerwowany polityk Prawa i Sprawiedliwości kilkukrotnie kopnął w drzwi, jednak te nadal pozostawały zamknięte. Po chwili Grzegorz Tobiszowski postanowił przeskoczyć przez barierki na tarasie.

„Panie europośle Tobiszowski! Czy to pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE? Czyżby wyszedł pan na papierosa i drzwi się zatrzasnęły? Minister, europoseł PIS – to brzmi dumnie” – napisał były poseł. „Szkoda że działacz Platformy widząc, że drzwi na tarasie zatrzasnęły się nie pomógł mi, nie poinformował ochrony, a zajął się nagrywaniem i cięciem relacji filmowej. Ciekawe co pan by zrobił na moim miejscu – na tarasie dachu budynku, bez telefonu, po prostu bez wyjścia?” – odparł Grzegorz Tobiszowski.

„Szanowny panie! Ja się nie ruszam z Polski i nie ja nagrałem ten film tylko pracownik PE, który zapytał mnie czy to możliwe aby tak zachowywał się europoseł? Kopał »z glana« w drzwi?? Tak pan otwiera drzwi zamknięte u siebie w domu?” – odpisał eurodeputowanemu Michał Stasiński.

Czytaj także:

Jachira chce regulacji w sprawie całowania w rękę. „To już jest molestowanie”