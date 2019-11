Elżbieta Witek anulowała głosowanie. Lewica zawiadomi prokuraturę

„Wczoraj w nocy Marszałek Witek anulowała głosowanie na członków #KRS z obawy, że PiS przegra głosowanie. Lewica tego tak nie zostawi. Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” – napisał na Twitterze Robert Biedroń. To samo zadeklarował na antenie TOK FM Włodzimierz Czarzasty.

Przypomnijmy, podczas drugiego głosowania nad kandydaturami, Sejm wybrał do KRS zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość posłów – Marka Asta (234 głosy), Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego oraz Kazimierza Smolińskiego (wszyscy po 233 głosy). Niezbędnej większości nie uzyskały zgłoszone przez Koalicję Obywatelską Kamila Gasiuk-Pihowicz (199 głosów) i przez Lewicę Joanna Senyszyn (196 głosów).

Pierwsze głosowanie przerwane zostało przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Zapytała ona, czy nowi posłowie mają problem z głosowaniem. Jak wynika z nagrania z Sejmu, do marszałek podeszła kobieta, która stwierdziła, że „jest problem” . Wówczas Witek zapytała czy anulować głosowanie. Na sali rozległy się głosy, aby tego nie robić. Na nagraniach z kolei słychać kobiecy głos: „Trzeba anulować, bo my przegramy, za dużo osób (...)” . Witek następnie poinformowała, że jest prośba posłów PO, że „nie działa system” . Później zapytała: „czy przegłosujemy reasumpcję?” . Siedząca obok Witek osoba z Kancelarii wskazała, że „to musi być wniosek, to nie można tak” . Witek mimo to poinformowała, że „zgodnie z decyzją marszałka” anulowała przeprowadzone głosowanie. To wywołało oburzenie opozycji, która zaczęła skandować: „skandal”, „oszustwo”.

