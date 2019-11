Lubnauer zrezygnuje z funkcji lidera Nowoczesnej? Padło nazwisko polityka, który może ją zastąpić

„Członkowie zarządu Nowoczesnej przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że Katarzyna Lubanuer złoży w niedzielę na konwencji Nowoczesnej rezygnację funkcji szefowej partii. Wówczas delegaci wybiorą nowego lidera; ma nim zostać obecny sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka” – poinformowała Polska Agencja Informacyjna na Twitterze.

Lubnauer: Nie jestem Kim Ir Senem

– Bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie jest najwyższy czas, by zrezygnować. Ale podejmę decyzję wtedy, kiedy będę do tego gotowa – stwierdziła kilka dni temu szefowa Nowoczesnej na antenie RMF FM przypominając, że w najbliższą niedzielę odbędzie się konwencja tej partii. – Mam czas do niedzieli, żeby podjąć decyzję, co dalej – podkreśliła KatarzynaLubnauer.

Polityk potwierdza, że jeżeli do niedzieli złoży rezygnację, to w partii najprawdopodobniej odbędą się wtedy wybory. – Każdy scenariusz trzeba rozważać. Ja nie jestem przywiązana, kiedyś powiedziałam, że nie jestem Kim Ir Senem i nie zamierzam umrzeć na stanowisku przewodniczącej Nowoczesnej – stwierdziła szefowa Nowoczesnej.

