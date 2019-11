Wizyta duńskiej Pary Książęcej w Polsce. Goście przybędą w poniedziałek

Prezydent Andrzej Duda i Książę Fryderyk wezmą udział w dyskusji polskich i duńskich ekspertów oraz przedstawicieli resortów zajmujących się obszarem współpracy energetycznej. – Dania poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe staje się dla Polski strategicznym partnerem. Realizacja tej inwestycji w 2022 r. przyczyni się do uniezależnienia się Polski od dostaw gazu z Rosji. Co więcej, Polska jest zainteresowana realizacją inwestycji z zakresu tzw. zielonej energii – w polsko-duńskim partnerstwie będzie powstawać pierwsza farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim – poinformował Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Program wizyty obejmuje także wspólne spotkanie Pary Prezydenckiej i Pary Książęcej z polskimi i duńskimi weteranami misji zagranicznych, do którego dojdzie w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. – Spotkanie z weteranami ma na celu docenienie zaangażowania polskich żołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych, które przyczyniają się do umacniania pokoju na świecie. Żołnierze biorą udział w misjach zagranicznych nierzadko z poświęceniem zdrowia oraz życia, co zasługuje na najwyższy szacunek – podkreślił minister Szczerski.

Czytaj także:

Sondaż prezydencki. Andrzej Duda liderem, Szymon Hołownia na trzecim miejscuCzytaj także:

Kinga Duda była wolontariuszką w Pałacu PrezydenckimCzytaj także:

„Kotekpsotek”, czyli jak Andrzej Duda walczy o głosy kociarzy i jesieniar