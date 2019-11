Wiosna łączy się z SLD. Partia Razem dalej osobno. Podano datę przyjęcia nowego statutu

– Dzisiaj zdecydowaliśmy – bez konfliktów, jednomyślnie, wspólnie, w dwie partie – o tym, że delegaci z województwa pomorskiego zaprezentują takie zdanie, że są za połączeniem dwóch partii: Wiosny oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej – i są za tym, żeby zrobić to na równych zasadach – ogłaszał w sobotę 23 listopada na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

– Nasz urok polega na tym, że jasno komunikujemy sytuację: Partia Razem nie będzie łączyła się z Wiosną i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Zostało to wspólnie, na zasadach olbrzymiego szacunku wzajemnego, ustalone – podkreślał Czarzasty. – I bardzo prosimy o niedoszukiwanie się w tym żadnego zła. Jedna partia po prostu idzie inną drogą. Co będzie za rok, dwa – zobaczymy. Ale akceptujemy to. Umawiamy się na wspólną pracę w klubie i jednego kandydata lub kandydatkę w wyborach prezydenckich oraz występowanie wspólnie w każdych wyborach – mówił szef SLD.

