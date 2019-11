12 mężczyzn w Parlamentarnej Grupie Kobiet. Tomasz Zimoch: Bez kobiet na tym świecie nie ma życia

Parlamentarna Grupa Kobiet działa od wielu lat. Obecnie w jej składzie dominują posłanki KO i Lewicy, ale obecne są również posłanki z PiS. Mimo że członkami grupy były zazwyczaj jedynie kobiety, trzeba przyznać, że mężczyźni starali się do niej dołączyć. Jak informuje „Rzeczpospolita”, w 2012 roku Adam Szejnfeld wyrażał chęć przystąpienia do grupy, ale dostał odpowiedź odmowną. „Prawdopodobnie jedynym przypadkiem, gdy w skład grupy weszli mężczyźni, była kadencja z lat 2007–2011” – podaje „Rz”. Wówczas do zespołu zapisali się Ryszard Galla z Mniejszości Niemieckiej i Jarosław Wałęsa z PO. Obaj po krótkim czasie wycofali się z prac grupy.

„Po pierwsze, kocham i lubię kobiety”

Obecnie do zespołu zapisało się 12 mężczyzn, m.in. Tomasz Zimoch, Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk, Marcin Kierwiński i Adam Szłapka. – Po pierwsze, kocham i lubię kobiety. Po drugie, bez kobiet na tym świecie nie ma życia. Sprawy kobiet powinny być więc bliskie każdemu facetowi – powiedział Tomasz Zimoch, którego słowa cytuje „Rzeczpospolita”. Marcin Kierwiński tłumacząc, dlaczego zdecydował się dołączyć do Parlamentarnej Grupy Kobiet, stwierdził, że „w przekonywaniu aktywne były posłanki”. Dodał również, że „ po czterech latach rządu PiS sprawy kobiet nabierają specjalnego znaczenia”. – Pojawiły się m.in. jednoznaczne zapowiedzi zaostrzenia ustawy aborcyjnej, a walka o prawa kobiet stała się szalenie ważna – podkreślił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Jak poinformowała Monika Wielichowska z KO wśród poruszanych podczas spotkań Parlamentarnej Grupy Kobiet tematów pojawią się kwestie dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, refundacji in vitro, konwencji antyprzemocowej, egzekucji alimentów.

