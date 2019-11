Brexit. Premier Szkocji zapowiada, że jej kraj może „stosunkowo szybko” powrócić do UE

– Rozumiemy warunki, które musielibyśmy spełnić oraz dyskusje, które należałoby przeprowadzić. Jeśli jednak będziemy w sytuacji, w której Szkocja zostanie wypchnięta z Unii Europejskiej, wówczas będziemy poszukiwać drogi powrotnej – stwierdziła Nicola Sturgeon w rozmowie z BBC.

Szefowa autonomicznego rządu zapewnia, że nie jest prawdą, że przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Szkocja musiałaby zastąpić funta niezależną walutą. Jej zdaniem wystarczyłoby utworzenie banku centralnego i wymaganej infrastruktury.

Premier uważa, że w interesie Szkocji jest utrzymanie się na jednolitym rynku unijnym, który jest osiem razy większy niż rynek brytyjski. – Doświadczenie Irlandii, choć w innym czasie w historii, jest takie, że kiedy połączyła niepodległość z członkostwem w Unii Europejskiej, jej eksport do Unii wzrósł i stała się zamożniejsza. Jak sądzę, Szkocja też może osiągnąć to samo, biorąc to, co najlepsze z obu światów – podkreśliła Sturgeon.

Premier zapowiedziała również, że niezależna Szkocja „będzie dążyć do uzyskania nadwyżki budżetowej” dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, co ma jej pomóc w powrocie do UE.

– Szkocja stoi obecnie w obliczu niepewności, że zostanie wydarta z UE wbrew swojej woli. To nie jest nasza decyzja – stwierdziła Sturgeon w BBC. – Musimy zaplanować najlepszą drogę dla naszego kraju – dodała.

