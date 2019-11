Janusz Korwin-Mikke mówi o „małżeństwie z szympansicą”. Danuta Holecka: Mam niedosyt

– To nie rząd decyduje, co jest małżeństwem, tylko język. W języku polskim małżeństwem nazywa się związek dwojga ludzi – (zawarty – red.) nie po to, aby się bogacić, tylko po to, aby mieć dzieci. To jest sens małżeństwa w odróżnieniu od spółki cywilnej – powiedział Janusz Korwin-Mikke na antenie TVP Info. – W związku z tym małżeństwa nie może zawrzeć mężczyzna z wielorybem albo z kobietą, ewentualnie z szympansicą, bo tu może być dziecko przy odrobinie pecha, natomiast na pewno nie z drugim mężczyzną – dodał polityk, zaliczając przejęzyczenie.

„Panie pośle, mam niedosyt”

– Rząd nie ma prawa mówić mi, kogo ja mam nazywać małżeństwem, bo to jest kwestia języka, a nie kwestia rządu – mówił Janusz Korwin-Mikke. – Panie pośle, mam niedosyt. Mam wrażenie, że nie skończył pan jednak myśli – stwierdziła prowadząca program Danuta Holecka. – Związek dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet nie może mieć dziecka, więc z definicji nie może być małżeństwem i tyle – odpowiedział polityk.

Janusz Korwin-Mikke postanowił kontynuować temat dotyczący sposobu definiowania małżeństwa we wpisie na Twitterze. „Ja nie powiedziałem (w TVPiS), że związek faceta z szympansicą należy nazywać małżeństwem – lecz, że bardziej sensowne jest nazywanie »małżeństwem« takiego związku – niż związku dwóch homosiów (lesbijek), bo w nim jakaś szansa potomstwa jednak istnieje” – precyzował polityk w mediach społecznościowych.

