Kwestia regulacji związków partnerskich powraca. Rabiej komentuje, odpowiada mu Dworczyk

– Załatwmy najpierw, zawsze powtarzam, sprawy najważniejsze. Związki partnerskie w Polsce są nieuregulowane – powiedział Paweł Rabiej na antenie Radia Plus. – To wstyd, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, że osoby tej samej płci nie mogą odwiedzać się w szpitalu, mimo że (…) wspólnie zamieszkują, nie są w stanie zaopiekować się osobą, z którą żyją czasem przez wiele, wiele lat – dodał polityk w dalszej części audycji.

– Trzeba zaczynać od tego rodzaju rzeczy, ale też jak patrzę na sondaże, to one wskazują poparcie dla takich rozwiązań. Związki partnerskie – zdecydowanie tak, równość małżeńska – zdecydowanie tak i myślę, że większość osób w Nowoczesnej nie ma nic również przeciwko kwestii przysposobienia zastępczego w tego rodzaju rodzinach, zwłaszcza że mamy ponad 50 tys. tęczowych rodzin w Polsce – analizował Paweł Rabiej na antenie Radia Plus.

Michał Dworczyk komentuje

„Jeżeli chodzi o małżeństwo – namawiam do zapoznania się z art. 18 Konstytucji RP” – nadał Michał Dworczyk na Twitterze. „P.S. Czy nie byłoby dobrze, żeby wiceprezydent Warszawy zajmował się przede wszystkim sprawami miasta?” – zapytał polityk.

