Donald Trump zamieścił zaskakujące zdjęcie. Internauci stworzyli mnóstwo memów

Przerobione zdjęcie, które Donald Trump sam opublikował na Twitterze pokazuje jego głowę przyklejoną na muskularne ciało fikcyjnego boksera Rocky'ego Balboa, w którego w serii filmów wcielił się Sylvester Stallone. Prezydent w żaden sposób nie wyjaśnił, dlaczego zamieścił fotografię. Co więcej, po kilku minutach ponownie udostępnił wpis ze zdjęciem, które tym razem umieścił na swoim profilu dziennikarz Piers Morgan.

Amerykańskie media spekulują, że może to być nawiązanie do ostatnich badań, które przeszedł prezydent. Podczas wiecu na Florydzie Trump sam nawiązał do swojego stanu zdrowia. Jak informuje Reuters, prezydent stwierdził, że lekarze powiedzieli mu, że miał „cudowną klatkę piersiową” podczas niedawnego badania

Inni spekulowali, że zdjęcie może być nawiązaniem do walki, jaką Trump toczy w Kongresie przeciwko zwolennikom jego impeachmentu lub walki o kolejną kadencję. Pewnym wyjaśnieniem może być też to, że zdjęcie zostało opublikowane w dniu 32 rocznicy premiery filmu Rocky IV.

Zdjęcie wykorzystane w tweecie Trumpa pochodzi z filmu z 1982 roku „Rocky III”. Nie wiadomo, kto jest autorem przeróbki.

„Oczekiwania kontra rzeczywistość”

Zdjęcie zdobyło ogromną popularność na Twitterze. Po kilkunastu godzinach, skomentowało je 125 tys. osób, udostępniło 156 tys, a polubiło ponad pół miliona internautów. Zwolennicy prezydenta dziękowali mu za bycie „ich mistrzem” i podkreślali, że to prawdziwy wojownik w „Białym Domu”. „Żaden prezydent nie pracował tak ciężko jak prezydent Trump w imieniu pracowitych, płacących podatki, wspierających konstytucję, bogobojnych, patriotycznych, zwykłych obywateli amerykańskich z klasy średniej i robotniczej” – komentował zdjęcie Allen Sutton, redaktor strony StewardshipAmerica. „Jest największym prezydentem od czasów Abrahama Lincolna” – dodawał.

Z kolei przeciwnicy prezydenta zestawiali zdjęcia jego prawdziwej sylwetki z przerobionym zdjęciem, czy udostępniali zdjęcia przedstawiające sylwetkę Baracka Obamy bez koszulki. Komik Nick Pappas przypominał z kolei, że Rocky w jednym z filmów pokonał rosyjskiego boksera. Z kolei „Trump nadal zapewnia im zwycięstwa” twierdzi komik. Niektórzy uważają też, że nieświadomie mem może przedstawiać problem bliski Trumpowi i jego wyborcom. Ich zdaniem film „Rocky”, który opowiadał m.in. o walce białego, konserwatywnego boksera o włoskich korzeniach z czarnoskórym przeciwnikiem, bojąc się, że imigranci zajmą jego miejsce obrazuje idealnie politykę obecnego prezydenta. „Biorąc pod uwagę rasową politykę samego filmu, trudno wyobrazić sobie bardziej trafną symbolikę polityczną” – napisał dziennikarz Jamelle Bouie.

Czytaj także:

Melania Trump po raz pierwszy wygwizdana. „Nigdy nie jest za późno, aby poprosić o pomoc”