Nowe zdjęcie na prywatnym Instagramie Andrzeja Dudy. „Na zdjęciu Reginka - moja sympatia”

W środę 27 listopada Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami gminy Kulesze Kościelne pod Zambrowem, gdzie blisko 5 lat temu uzyskał rekordowe poparcie. – Polska wszędzie jest Polską „A”, dlatego że jest jedna; to powinno przyświecać każdej władzy w Polsce. Polska jest jedna i dobra muszą być sprawiedliwie dzielone. To oznacza również, że tam, gdzie dawano do tej pory mniej, gdzie inwestowano mniej, teraz trzeba zainwestować więcej. To właśnie dlatego tutaj muszą zostać dokończone wcześniej zaplanowane drogi ekspresowe i autostrady – podkreśliła głowa państwa.

Po zakończeniu spotkania na prywatnym profilu prezydenta pojawiło się zdjęcie wyjątkowo uroczego zwierzaka. „Późna jesień na Mazowszu. Trochę chłodno ale uroczo. Prawda? (na zdjęciu Reginka – moja sympatia;-))” – napisał Andrzej Duda. Do wpisu dołączył hashtagi #pieknemazowsze i #kochamzwierzęta

Kilka dni wcześniej na profilu głowy państwa pojawiło się inne zdjęcie, którego głównym bohaterem były zwierzęta. „Lama na obiad? Nie. Tym razem się jej udało.. A tygrys był tak blisko” – napisał prezydent Andrzej Duda pod zdjęciem, na którym widzimy lamę i naprawdę pięknego kotka tuż przed nią. Warto zwrócić też uwagę na zastosowane przez polityka hasztagi: #kotekpsotek #lovecats #lama #lovelamas #jesienneklimaty i #jesien2019.

