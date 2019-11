Duda: Nie wyobrażam sobie, żeby Banaś pełnił funkcję prezesa NIK, jeżeli zarzuty się potwierdzą

– Gdyby się okazało, że którykolwiek z tych poważnych zarzutów stawianych panu prezesowi Banasiowi, dzisiaj przede wszystkim w przestrzeni medialnej, okaże się prawdziwy, to powiem otwarcie – dobro państwa wymagałoby, żeby taka osoba nie pełniła tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest prezes NIK – powiedział Prezydent w środę wieczorem dziennikarzom w Kuleszach Kościelnych (Podlaskie), gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Andrzej Duda dodał, że w związku z wizytą w Podlaskiem nie zna oświadczenia Mariana Banasia, które ten złożył w środę w Sejmie.

Prezes NIK, który w środę uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, opiniującej wnioski o powołanie dwóch wiceprezesów Izby, oświadczył wówczas, że „ze spokojem” oczekuje zakończenia procedur podjętych przez urzędy państwowe w sprawie jego oświadczeń majątkowych.

Wizyta prezydenta w Kuleszach Kościelnych

W środę 27 listopada Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami gminy Kulesze Kościelne pod Zambrowem, gdzie blisko 5 lat temu uzyskał rekordowe poparcie. – Polska wszędzie jest Polską „A”, dlatego że jest jedna; to powinno przyświecać każdej władzy w Polsce. Polska jest jedna i dobra muszą być sprawiedliwie dzielone. To oznacza również, że tam, gdzie dawano do tej pory mniej, gdzie inwestowano mniej, teraz trzeba zainwestować więcej. To właśnie dlatego tutaj muszą zostać dokończone wcześniej zaplanowane drogi ekspresowe i autostrady – podkreśliła głowa państwa.

Czytaj także:

Szarpanina w Sejmie. „Usiłował mnie usunąć z drogi jakiś dryblas towarzyszący panu Banasiowi”