Lech Wałęsa trafił do szpitala. Opublikował zdjęcie

W czwartek 28 listopada Lech Wałęsa po raz kolejny trafił do szpitala. Były prezydent zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym leży na szpitalnym łóżku w niebieskiej piżamie. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Lech Wałęsa ma poważne problemy ze zdrowiem, czy są to po prostu rutynowe badania. Pod postem pojawiło się mnóstwo życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od internautów.

Pod koniec 2018 roku Lech Wałęsa również trafił do szpitala, by wykonać „szereg kompleksowych, specjalistycznych badań”. „Akurat w ten symboliczny dla wszystkich Polaków dzień trzeba zrobić okresowe badania lekarskie” – napisał w jednym z postów na Twitterze. Zaznaczył także, że jego „zdrowie nie jest, jak u niektórych »tajemnicą państwową«”. W kolejnych wpisach publikowanych na Twitterze, były prezydent informował, że jest zdrowy i „może działać dalej dla Ojczyzny”. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla uspokajał również swoich obserwatorów. „Nie martwcie się o mnie, bo zdrówko jest w porządku” – zapewniał.

