Lech Wałęsa trafił do szpitala. Opublikował zdjęcie

W czwartek 28 listopada Lech Wałęsa po raz kolejny trafił do szpitala. Były prezydent zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie, na którym leży na szpitalnym łóżku w niebieskiej piżamie. Jak podkreślił Marek Kaczmar z biura byłego prezydenta w rozmowie z Faktem, tym razem sprawa nie dotyczy problemów z sercem byłego prezydenta a oczu. – Nie jestem upoważniony, by zdradzać szczegóły, ale zabieg dotyczy szeroko pojętej okulistyki – wyjaśniił. Pod postem pojawiło się mnóstwo życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od internautów.

Pod koniec 2018 roku Lech Wałęsa również trafił do szpitala, by wykonać „szereg kompleksowych, specjalistycznych badań”. „Akurat w ten symboliczny dla wszystkich Polaków dzień trzeba zrobić okresowe badania lekarskie” – napisał w jednym z postów na Twitterze. Zaznaczył także, że jego „zdrowie nie jest, jak u niektórych »tajemnicą państwową«”. W kolejnych wpisach publikowanych na Twitterze, były prezydent informował, że jest zdrowy i „może działać dalej dla Ojczyzny”. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla uspokajał również swoich obserwatorów. „Nie martwcie się o mnie, bo zdrówko jest w porządku” – zapewniał.

