Radosław Fogiel komentuje sprawę prezesa NIK. „Jest to istotna sprawa, co do tego nie ma wątpliwości”

Kilka dni temu Mateusz Morawiecki poinformował, że nie czytał raportu przygotowanego przez CBA na temat szefa NIK. Powiedział wówczas, że zamierza to zrobić w weekend. – Jak będę miał wyrobiony pogląd w tej kwestii, to będę mógł coś więcej powiedzieć – stwierdził. Został jednak poproszony o deklarację co do dalszych kroków w stosunku do Banasia. – Jeżeli ten raport będzie niekorzystny, być może zadzwonię do prezesa – odpowiedział wówczas Morawiecki.

W czwartek 28 listopada 2019 roku rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że „premier zapoznał się z raportem CBA dotyczącym prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z przepisami prawa wnioski wynikające z raportu będą przedmiotem dalszych analiz”.

„Istotna sprawa”

Kilka godzin wcześniej Radosław Fogiel w Radiu Plus powiedział, że „nie zna tak dokładnie kalendarza premiera” i „nie wie jak obszerny jest raport CBA”. – Na pewno jest to istotna sprawa, co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście ona musi być rozwiązana, wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygnięte albo na korzyść albo niekorzyść i wtedy jakieś dalsze trzeba będzie podejmować działania – zaznaczył jednoznacznie Radosław Fogiel. – Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Poprzedni prezes NIK przez pół kadencji – postępowanie prokuratorskie z aktem oskarżenia, teraz jest senatorem wspierającym opozycyjną większość w Senacie. Senator Gawłowski, były członek zarządu Platformy z zarzutami. Sam marszałek Senatu, wokół którego jest coraz więcej wątpliwości dotyczących wpłat na fundację szpitalną – wymienił polityk na antenie Radia Plus.

Radosław Fogiel podkreślił, że „chodzi o to, żeby opozycja może najpierw uderzyła się we własne piersi, zanim będzie zajmować się tylko prezesem Banasiem”. – My nie wychodzimy z założenia, że jak swój, to go bronimy. My nie mówimy jak poseł Neumann, że póki jesteś w Platformie, to będzie k… bronił jak niepodległości. My nie raz udowodniliśmy, że jeżeli ktoś jest winny, coś przeskrobał, to nie ma pobłażania – stwierdził polityk.

Czytaj także:

Zaskakująca teoria Bosaka na temat dzieci. Odpowiedział mu Korwin-Mikke