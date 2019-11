Tarczyński zawiadamia prokuraturę: Dziękuj Bogu Czarzasty, że żyjemy w czasach pokoju...

„Takimi jak Czarzasty i ich sowiecką propagandą zajmował się po 1945 r. mój dziadek, Komendant w NSZ i tysiące Wyklętych. Dziękuj Bogu Czarzasty, że żyjemy w czasach pokoju..”.– napisał w czwartek 28 listopada na Twitterze poseł Dominik Tarczyński. Co pchnęło go do tak ostrych słów? Najprawdopodobniej chodzi o wypowiedź polityka SLD dotyczącą żołnierzy radzieckich.

– Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich – mówił Włodzimierz Czarzasty w TVP Info 27 listopada. – Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. przez gen. Jaruzelskiego, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni – przypomniał. – Czy to jest syn, który był w jednej, czy w drugiej armii – matka płacze tak samo. Tym matkom też trzeba się pokłonić i wyrazić żal – mówił. – Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę – powtarzał Czarzasty.

To w związku z tymi słowami Dominik Tarczyński postanowił zgłosić się do prokuratury. „Ja, wnuk Wyklętego, składam zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego” – pisał na Twitterze.

Czytaj także:

Ostre starcie Czarzastego z dziennikarzem TVP. „Sowieccy żołnierze wyzwalali Polskę”Czytaj także:

„Dominik Tarczyński nie ma zdolności honorowej”. Korwin-Mikke odpowiada posłowi PiSCzytaj także:

Błędne oświadczenie majątkowe Tarczyńskiego. Potrzebne były trzy korekty