Malia i Natasha Obama. Na nowym zdjęciu widać, jak zmieniły się córki byłego prezydenta USA

Obamowie obchodzą Święto Dziękczynienia i jak wiele innych rodzin, w mediach społecznościowych zamieścili wspólne zdjęcie z tej okazji. W środę Michelle Obama udostępniła fotografię, na której wspólnie pozują oprócz niej jej mąż Barack Obama oraz dorosłe już córki 21-letnia Malia Obama oraz 18-letnia Natasha Obama. Córki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo się zmieniły od czasu, gdy mieszkały jeszcze w Białym Domu.

Według magazynu „People” zamieszczone przez Obamę zdjęcie zostało zrobione w maju, zaraz przed tym, jak Sasha, wówczas licealistka, wybierała się na swój prom (bal studniówkowy).

Pod koniec 2018 roku Michelle Obama wydała swoją książkę „Becoming” , której do tej pory sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy. W listopadzie dodatkowo wydany został „Becoming. Dziennik motywacyjny, który pozwoli ci odnaleźć swój głos” , zawierający wiele cytatów i aforyzmów, które inspirować mają czytelników do opisania „własnej podróży” . Książkę pisze też były prezydent Barack Obama - trafi ona do sprzedaży prawdopodobnie przed wyborami w USA w 2020 roku.

