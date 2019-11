Zdjęcie Krystyny Pawłowicz z młodości na Twitterze Ryszarda Petru. „A może by tak wrócić na uczelnię?”

Przypomnijmy, kilka dni temu Krystyna Pawłowicz „spełniając prośby na Gwiazdkę” zamieściła na Twitterze kilka zdjęć przedstawiających ją w młodości. Jedna z fotografii przedstawia byłą posłankę w wieku 23 lat, kiedy to była na trzecim roku studiów. Drugie zostało wykonane dwa lata później, a trzecie trzy lata po zakończeniu studiów, kiedy to Pawłowicz miała 28 lat. Ostatnie ze zdjęć jest najnowsze i pochodzi z 1986 roku, a dokładnie z uroczystości wręczenia dyplomu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Prawniczka miała wówczas 34 lata.

„Anytime”

W piątek jedno z tych zdjęć zamieścił na swoim Twitterze Ryszard Petru. „A może by tak wrócić na uczelnię zamiast TK?” – zapytał. Doczekał się odpowiedzi byłej posłanki PiS. „Po co mam »wracać na uczelnię«? Wszystkie możliwe egzaminy już pozdawałam,tysiące studentów wyedukowałam... I bez mego »powrotu na uczelnię« ciągle jeszcze może mnie Pan przeprosić”... – napisała w komentarzu Pawłowicz. W kolejnym wpisie Ryszard Petru doprecyzował, że chodziło mu o to, aby była polityk PiS wróciła na uczelnię „jako wykładowca” . „A jeśli nie wrócę, to mimo to przeprosi mnie Pan?” – zapytała Pawłowicz. „Anytime” (w dowolnym momencie – red.) – odpowiedział Petru.

Czytaj także:

Andrzejki 2019. Zobacz najlepsze MEMY z tej okazji