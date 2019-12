Małgorzata Kidawa-Błońska chce zmiany przywództwa w Platformie?

Małgorzata Kidawa-Błońska ma być wściekła na Grzegorza Schetynę za to, że namówił Jacka Jaśkowiaka do startu w prawyborach. I jakby tego było mało, to lider PO ma wpierać w prezydenta Poznania w wewnętrznej kampanii. – Ludzie Schetyny robią Jaśkowiakowi kampanię w regionach – twierdzi nasz informator.

Konflikt między Kidawą-Błońską a Schetyną ma się zaostrzać. – Kidawa zapowiedziała w gronie zaufanych osób, że przywództwo w Platformie trzeba zmienić – twierdzi nasz rozmówca. Na kogo? – Póki co cztery osoby mówią w PO o swoim starcie. A wśród nich Joanna Mucha, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz i Bogdan Zdrojewski – mówi polityk Platformy Obywatelskiej.

Co więcej Małgorzata Kidawa-Błońska miała zdradzić w Platformie, że po wygranych prawyborach, nie widzi w swoim sztabie dotychczasowych twórców kampanii. – Kidawa uważa, że po tylu przegranych kampaniach trzeba wymienić ludzi. Chce by nie mieli na nią wpływu Piotr Borys, Mariusz Witczak, Robert Tyszkiewicz, czyli zausznicy Grzegorza Schetyny – mówi polityk po. Małgorzata Kidawa-Błońska powinna jednak pamiętać, że póki co to środkami na kampanię wyborczą dysponuje obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

