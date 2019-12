„Włodek od walenia wiadra i Armii Czerwonej”. Tak wicemarszałek Sejmu pozdrawia Partię Razem

„Pozdrawiam Was! Nie muszę Wam życzyć mądrych obrad bo głupi nie jesteście więc nie ma czego się bać. Fajnie że ze sobą współpracujemy. Może dlatego że my też głupi nie jesteśmy. Pozdrowienia dla Delegatek i Delegatów!!! włodek(ten od walenia wiadra i Armii Czerwonej)” – napisał Włodzimierz Czarzasty na Twitterze.

W ten sposób przewodniczący SLD nawiązał do przedwyborczego filmu, na którym liderzy Lewicy odpowiadali na pytania internautów i do swoich słów o „sowieckich żołnierzach wyzwalających Polskę”.

W odpowiedzi na wpis Czarzastego jeden z internautów komentujących ten wpis napisał, że „3 razy sprawdzał, czy to nie fejk”. Włodzimierz Czarzasty odpisał na to emotikoną symbolizującą całusa.

Partia Razem również odpowiedziała na słowa lidera SLD. „My też cieszymy się, że współpraca między naszymi partiami dobrze się układa. Pozdrowienia!” – czytamy na Twitterze Razem.

Czarzasty odpowiada na krytykę słów o wyzwoleniu Polski

– Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich – mówił Włodzimierz Czarzasty w TVP Info 27 listopada. – Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. przez gen. Jaruzelskiego, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni – przypomniał. – Czy to jest syn, który był w jednej, czy w drugiej armii – matka płacze tak samo. Tym matkom też trzeba się pokłonić i wyrazić żal – mówił. – Sowieccy żołnierze wyzwalali również Polskę – powtarzał Czarzasty.

Jego słowa wywołały burzę w internecie, a poseł Dominik Tarczyński postanowił złożyć zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury.

W piątek 29 listopada Czarzasty stanowczo odpowiedział krytykom na Twitterze. „Obserwuję od dwóch dni wylew intelektualnego debilizmu na temat wyzwolenia Polski z okupacji hitlerowskiej” – napisał. „Mam po przeczytaniu wszystkich mądrych i grzecznych uwag takie pytanie. Kto według Państwa wyzwolił Polskę z okupacji hitlerowskiej? Pytam bo to bardzo mnie interesuje” – dodał.

